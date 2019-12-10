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Открытие космического зонда изменило представления ученых о Солнце

Открытие космического зонда изменило представления ученых о Солнце
09:09 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Новости науки:Совсем недавно космический зонд Parker, отправленный NASA для изучения Солнца, смог приблизиться к нашей звезде на рекордно близкое расстояние.

Недавно космический зонд Parker смог приблизиться к Солнцу на рекордно близкое расстояние. После нескольких витков он отправил данные, которые поставили под сомнение некоторые существующие теории.

Какие данные передал Parker

Поведение космического ветра

Первое, на что обратили внимание специалисты NASA, – это то, как ведет себя космический ветер. Были обнаружены так называемые "переключатели", которые проявляются в солнечном ветре не дальше орбиты Меркурия.

Также боковое движение солнечного ветра вблизи самой звезды было не только намного сильнее, чем ожидалось, но и завихрился раньше, чем прогнозировалось.

Вспышки на Солнце

Но на этом загадки не заканчиваются. Parker обнаружил крошечные энергетические вспышки, которые никогда не достигают Земли, а также всплески с высоким уровнем тяжелых элементов. 

Космическое агентство сообщает, что эти явления оказались гораздо более частыми, чем ранее предполагалось.

Пылевое облако вокруг Солнца

Было доказано, что границы пылевого облака истончаются примерно в 11 миллионах километров от Солнца благодаря интенсивному выделению тепла, которое превращает эту пыль в газ.

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Чем полезны новые данные

Новые открытия способны изменить представление человечества о причинах появления солнечного ветра, скорости замедления Солнца (ключ к его продолжительности жизни), а также то, как пыль вокруг Солнца влияет на погоду на Земле.

Продолжение миссии

В сентябре 2020 года NASA отправит шестой по счету зонд, который сможет пройти в Беспылевую зону в 3-5 миллионах километров от солнца, что позволит еще лучше исследовать нашу звезду.

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Исследования, Космос, Солнце, Наука, Космический зонд.
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