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На греческой фреске минойской эпохи ученые опознали живущих в Индии обезьян

На греческой фреске минойской эпохи ученые опознали живущих в Индии обезьян
12:39 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: pinterest.com

Новости науки:Фрески, найденные в Акротири — это настоящие шедевры искусства минойской цивилизации.

Фрески, украшающие древние строения в поселении минойской цивилизации, сохранившемся на греческом острове Санторин, изображают людей, животных, разные узоры и так далее. На одной из фресок обнаружили обезьян, которые, как с удивлением установили ученые, являются представителями рода гульманов (Semnopithecus) — эти приматы живут на юге Азии.

Интересная фреска обнаружилась в поселении Акротири — здесь с 1967-го года работал греческий археолог Спиридон Маринатос. Речь идет о крупнейшем городе минойской цивилизации, расположенном за пределами Крита. Предполагается, что все жители Акротири погибли в результате извержения вулкана, которое произошло примерно в 1600 году до нашей эры. Вулканический пепел, который засыпал поселение, "законсервировал" древние строения и позволил им сохраниться до наших дней.

Среди найденных фресок есть самые разнообразные сцены, однако ученых заинтересовало изображение с обезьянами. Дело в том, что обезьян в Греции нет. И во времена существования минойской цивилизации их здесь тоже не было.

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"Все указывает на то, что на фреске нарисованы гульманы. Эти обезьяны известны как серые лангуры и живут в Азии — в частности, в Индии и Пакистане, на Шри-Ланке, а также в Тибете, Бутане, Непале, и так далее. Каким образом они оказались на фреске, сохранившейся со времен минойской цивилизации — мы не знаем. Возможно, художник побывал в Азии", — рассказывают ученые.

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Исследования, Животные, Наука, Фрески, Раскопки, Обезьяны, Греческие фрески.
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