"Mars 2020": с каким заданием ровер NASA отправляется на Красную планету

Как известно, красную планету уже не раз пыталось покорить множество устройств, сделанных руками любопытного человека. Миссия Mars 2020, запуск которой намечается уже летом наступающего года, станет еще одним шагом НАСА на пути к колонизации этого далекого, холодного мира. Как сообщает портал phys.org, новый марсоход будет не только искать следы древней жизни на планете, но и проложит путь для будущих миссий человечества.

Новый марсоход НАСА, который был построен в лаборатории реактивного движения в Пасадене недалеко от Лос-Анджелеса, на прошлой неделе был успешно протестирован на предмет функционирования приводного оборудования. Специалисты НАСА отмечают, что новый ровер будет должен начать свой долгий путь с Земли в июле 2020 года с мыса Канаверал во Флориде, став при этом пятым американским марсоходом, который сможет приземлится на Марс. Когда спустя семь месяцев после начала своего космического путешествия марсоход коснется поверхности Красной планеты, у научного мира может появиться невероятная возможность подробнейшим образом изучить геологический и химический состав Марса. Для того, чтобы это сделать, у специалистов будет иметься целый арсенал мощных камер, звуковых устройств и лазеров, которые будут применены для химического анализа планеты.

Так же, как и его предшественник — ровер Curiosity, Mars 2020 будет оснащен шестью колесами, которые помогут механизму с легкостью пересекать скалистую местность четвертой от Солнца планеты. По утверждениям специалистов, скорость передвижения марсохода не будет являться для них главным приоритетом при измерении показателей работоспособности ровера, из-за чего аппарат должен будет покрывать всего лишь 200 метров за один марсианский день.

Питаемый миниатюрным ядерным реактором, Mars 2020 имеет шарнирные рычаги длиной в семь футов и сверло для вскрытия образцов горных пород в местах, которые ученые считают потенциально пригодными для жизни. При помощи бура ученые надеются найти древнюю микробную жизнь, которая могла существовать на планете миллиарды лет назад, когда Марс был очень похож на Землю. Известно, что около двух миллиардов лет назад Красная планета имела плотную атмосферу, магнитное поле и обширный океан на своей поверхности. В результате падения метеорита, климатические условия планеты начали изменяться с катастрофической скоростью, а Марс превратился в полностью безжизненный, сухой и холодный мир.

