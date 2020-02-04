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Не тот, кем считали: самый ранний бамбук оказался хвойным растением

Не тот, кем считали: самый ранний бамбук оказался хвойным растением
21:16 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости науки:Согласно исследованию ученых из Университета Пенсильвании, ветвь, которая ранее считалась бамбуком, относится к роду хвойных растений Retrophyllum.

Ветвь бамбука, которая ранее считалась самой древней на Земле, была обнаружена учеными Хоакином Френгуэлли и Лоренцо Пароди в 1941 году. Окаменелость нашли в Патагонии — до сих пор считалось, что она принадлежит к виду Chusquea oxyphylla, а ее возраст оценивался в 52 млн лет. Это значит, что растение относится в раннему эоцену.

В этот период Южная Америка, на территории которой расположена Патагония, входила в состав суперконтинента Гондвана.

Теперь исследователи выяснили, что в действительности находка не является одним из первых представителей вида Chusquea oxyphylla, а относится к хвойным растениям вида Retrophyllum.

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Нет никаких свидетельств узлов, оболочек, язычков или других особенностей, свойственных бамбуку. Немного напоминают бамбук только места отрыва листьев от ветки. При этом сами псевдопетиолатные листья, сильно сжатые и гетерофациально скрученные, совсем не похожи на характерные листья бамбука. Такие свободно растущие листья не встречаются ни у одного вида бамбука или вообще травянистого растения - Питер Уилф, ведущий автор исследования.

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Все по теме:

Исследование, Ученые, Наука, Растение, Бамбук, Retrophyllum.
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