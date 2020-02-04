Не тот, кем считали: самый ранний бамбук оказался хвойным растением

Новости науки:Согласно исследованию ученых из Университета Пенсильвании, ветвь, которая ранее считалась бамбуком, относится к роду хвойных растений Retrophyllum.

Ветвь бамбука, которая ранее считалась самой древней на Земле, была обнаружена учеными Хоакином Френгуэлли и Лоренцо Пароди в 1941 году. Окаменелость нашли в Патагонии — до сих пор считалось, что она принадлежит к виду Chusquea oxyphylla, а ее возраст оценивался в 52 млн лет. Это значит, что растение относится в раннему эоцену.

В этот период Южная Америка, на территории которой расположена Патагония, входила в состав суперконтинента Гондвана.

Теперь исследователи выяснили, что в действительности находка не является одним из первых представителей вида Chusquea oxyphylla, а относится к хвойным растениям вида Retrophyllum.

Нет никаких свидетельств узлов, оболочек, язычков или других особенностей, свойственных бамбуку. Немного напоминают бамбук только места отрыва листьев от ветки. При этом сами псевдопетиолатные листья, сильно сжатые и гетерофациально скрученные, совсем не похожи на характерные листья бамбука. Такие свободно растущие листья не встречаются ни у одного вида бамбука или вообще травянистого растения - Питер Уилф, ведущий автор исследования.