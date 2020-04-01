Мягкий, гибкий, эластичный: создан материал, способный "заменить ткани человеческого тела"

Новости науки:Создан новый наноматериал, способный заменять ткани человеческого тела.

Шведские исследователи утверждают, что изобрели новый эластичный наноматериал, который легко интегрируется с тканями человеческого организма. Это изобретение способно проложить путь к целому ряду революционных прорывов – от новых операций по восстановлению органов до экстремальной модификации тела человека.

"Мы были на самом деле удивлены, что этот материал оказался очень мягким, гибким и необычайно эластичным", – сказал Ананд Раджасехаран, один из ученых, принимавших участие в создании нового материала. В опубликованном ими пресс-релизе утверждается, что он способен "заменить ткани человеческого тела".

Нетоксичный материал, который детально описан группой исследователей из технологического университета Чалмерса в Швеции в новой статье, опубликованной журналом ACS Nano, сделан из того же сырья, что и плексиглас.

Авторы изобретения изначально намеревались создать материал для замены костной ткани, но во время экспериментов обнаружили, что с помощью некоторых манипуляций в наноразмерном масштабе – около одной миллиардной метра – ему можно придавать эластичную текстуру.

В результате получился материал, который, по мнению ученых, способен заменить хрящевую ткань. А это означает, что он может быть использован для решения целого ряда задач, от лечения суставов до изготовления протезов носа.

"Существует множество заболеваний, при которых разрушается хрящевая ткань и возникает трение между костями, которое сопровождается сильной болью, – сказал руководитель исследования Мартин Андерссон. – Этот материал потенциально способен заменить природный хрящ в подобных случаях".

Вдобавок шведские ученые заявляют, что их материал можно обработать с помощью протеинов, обнаруженных в иммунной системе, чтобы придать ему антибактериальные свойства. Этот эффект они намерены использовать при исследовании возможности применять его для изготовления урологических катетеров.

Группа исследователей создала компанию под названием Amferia, которая будет заниматься выводом инновационного материала на рынок.

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