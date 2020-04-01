Скачать
Среда, 01.04.2020
"Предположения оптимиста": Аваков дал прогноз по ситуации с коронавирусом в Украине
"Предположения оптимиста": Аваков дал прогноз по ситуации с коронавирусом в Украине
Украина поддержала санкции ЕС против Беларуси
Украина поддержала санкции ЕС против Беларуси
Самая большая зарплата в Формуле-1 составляет 40 млн евро
Самая большая зарплата в Формуле-1 составляет 40 млн евро
Google решила провести редизайн интерфейса своего браузера
Google решила провести редизайн интерфейса своего браузера

Мягкий, гибкий, эластичный: создан материал, способный "заменить ткани человеческого тела"

Мягкий, гибкий, эластичный: создан материал, способный "заменить ткани человеческого тела"
05:10 Сегодня Телеграф gearmix Фото: Твиттер

Новости науки:Создан новый наноматериал, способный заменять ткани человеческого тела.

Шведские исследователи утверждают, что изобрели новый эластичный наноматериал, который легко интегрируется с тканями человеческого организма. Это изобретение способно проложить путь к целому ряду революционных прорывов – от новых операций по восстановлению органов до экстремальной модификации тела человека.

"Мы были на самом деле удивлены, что этот материал оказался очень мягким, гибким и необычайно эластичным", – сказал Ананд Раджасехаран, один из ученых, принимавших участие в создании нового материала. В опубликованном ими пресс-релизе утверждается, что он способен "заменить ткани человеческого тела".

Нетоксичный материал, который детально описан группой исследователей из технологического университета Чалмерса в Швеции в новой статье, опубликованной журналом ACS Nano, сделан из того же сырья, что и плексиглас.

Авторы изобретения изначально намеревались создать материал для замены костной ткани, но во время экспериментов обнаружили, что с помощью некоторых манипуляций в наноразмерном масштабе – около одной миллиардной метра – ему можно придавать эластичную текстуру.

В результате получился материал, который, по мнению ученых, способен заменить хрящевую ткань. А это означает, что он может быть использован для решения целого ряда задач, от лечения суставов до изготовления протезов носа.

"Существует множество заболеваний, при которых разрушается хрящевая ткань и возникает трение между костями, которое сопровождается сильной болью, – сказал руководитель исследования Мартин Андерссон. – Этот материал потенциально способен заменить природный хрящ в подобных случаях".

Вдобавок шведские ученые заявляют, что их материал можно обработать с помощью протеинов, обнаруженных в иммунной системе, чтобы придать ему антибактериальные свойства. Этот эффект они намерены использовать при исследовании возможности применять его для изготовления урологических катетеров.

Группа исследователей создала компанию под названием Amferia, которая будет заниматься выводом инновационного материала на рынок.

Вам также может быть интересно: 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Нанотехнологии, Биология, Хрящевая ткань, Amferia.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Бесплатные поезда для медиков: "Укрзализныця" запустила социальную программу
02 Закон о рынке земли: В Раде - уже пять проектов, блокирующих подписание
03 Пройдите тест и узнайте немного нового о себе
04 Борьба с COVID-19: Германия выделит 150 млн евро для Украины
05 За день в Украине зарегистрировано почти сто случаев заражения Covid-19
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Меры по COVID-19: В Грузии ввели &quot;сухой закон&quot;
Меры по COVID-19: В Грузии ввели "сухой закон"
Коронавирус в Украине: на Тернопольщине уже почти сотня человек заболели Covid-19
На Тернопольщине уже почти сотня человек заболели Covid-19
Коронавирус в Украине: АМКУ дал рекомендации аптекам и фармкомпаниям
Кронавирус: АМКУ дал рекомендации аптекам и фармкомпаниям
Рецепт дня: Салат из молодой капусты, огурцов и кукурузы
Рецепт дня: Салат из молодой капусты, огурцов и кукурузы
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь