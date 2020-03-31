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Без риска отторжения: биологи создали клетки сетчатки для лечения слепоты

Без риска отторжения: биологи создали клетки сетчатки для лечения слепоты
03:31 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay

Новости науки:Биологи научились производить клетки сетчатки для лечения слепоты.

Биологи из Швеции научились производить клетки сетчатки для лечения слепоты. Их можно пересаживать без риска отторжения со стороны организма человека.

Исследователи Каролинского института и больницы Святого Эрика в Швеции открыли способ производства клеток сетчатки из эмбриональных стволовых клеток. Так они планируют лечить слепоту у пожилых людей. Используя редактирование генов CRISPR/Cas9, им удалось модифицировать клетки таким образом, чтобы они не вызывали отторжения. Их результаты опубликованы в журналах Nature Communications и Stem Cell Reports.

Макулодистрофия — это наиболее распространенная причина слепоты у пожилых людей. Потеря зрения вызвана смертью фоторецепторов из-за дегенерации пигментного эпителия сетчатки (RPE-клеток), которые обеспечивают их питанием. Теперь ученые планируют пересаживать новые RPE-клетки, сформированные из эмбриональных стволовых клеток.

Одним из препятствий при трансплантации тканей, полученных из стволовых клеток, является риск отторжения. Поэтому ученые по всему миру работают над созданием универсальных клеток, которые не будут вызывать иммунный ответ.

В Каролинском институте же создали эмбриональные стволовые клетки, способные "скрываться" от иммунной системы. Используя редактирование генов CRISPR/Cas9, они удаляли молекулы класса HLA, которые располагаются на поверхности клеток. Именно по ним иммунная система понимает, произошли ли клетки изнутри организма или их внедрили снаружи. Стволовые клетки, в которых отсутствовали эти молекулы, не отторгались.

Исследователям удалось показать, что модифицированные RPE-клетки сохраняют свои функции и с ними не происходит вредных мутаций.

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Слепота, Биология, Генная инженерия, CRISPR/Cas9.
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