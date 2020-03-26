Математикой по болезни: в США разработали метод прогнозирования мутаций вирусов

Новости науки:Новая математическая модель, разработанная исследователями Принстонского университета и Университета Карнеги-Меллона отслеживает эпидемии, учитывая их мутации.

Новая математическая модель, которую представили в США, предсказывает мутации вирусов. Исследователи уверены, что она даст возможность правительствам по всему миру принимать меры для сдерживания вирусов.

Сейчас ученые работают над ее применением, чтобы дать медицинским работникам возможность увидеть последствия тех или иных контрмер и заранее оценить, сработают они или нет.

"Наша модель позволяет прогнозировать все виды мер — карантин, изоляция людей, закрытие школ и государственных структур. Модель может показать, как они повлияют на распространение эпидемии, даже когда патоген мутирует по мере ее распространения", — отметил Винсент Пур, декан инженерного факультета Принстона.

Модели, используемые для отслеживания эпидемий, обычно используют данные врачей и медицинских работников — так прогнозируется дальнейшее распространение болезни. Пур отмечает, что наиболее широко используемая модель не предназначена для учета изменений вируса. Эта неспособность учитывать мутации может усложнить задачу по противодействию распространению болезней. Исследователи уверены, что их моделирование позволит властям принимать правильные решения чаще.

Ученые хотят рассчитать максимальное количество вариаций мер при разных случаях распространений вируса. В своей статье они описывают, как их модель способна отслеживать изменения в распространении эпидемии, вызванные мутацией болезнетворного организма. Сейчас ученые работают над адаптацией модели с учетом мер общественного здравоохранения, принимаемых для сдерживания эпидемий.

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