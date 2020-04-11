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Ранее подобной аномалии не наблюдалось: найдена уникальная система красных карликов

Ранее подобной аномалии не наблюдалось: найдена уникальная система красных карликов
11:06 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости науки:Астрономы обнаружили двойную систему из пары красных карликов, которые вращаются вокруг друг друга по странно вытянутой орбите.

Красные карлики — маленькие и относительно холодные звезды, масса которых примерно в три раза меньше, чем у звезд. Это самый распространенный тип звезд во Вселенной — вокруг красных карликов часто вращаются экзопланеты, которые по своим характеристикам напоминают Землю.

Иногда красные карлики формируют двойные системы, которые состоят из звезд, вращающихся на небольшом расстоянии вокруг друг друга. Наибольший интерес для ученых представляют затемненные двойные системы, в которых один красный карлик периодически закрывает другой под углом, равным углу наблюдения за системой.

В ходе нового исследования астрономам удалось обнаружить такую систему с помощью телескопа Next Generation Transit Survey. Она получила название NGTS J214358.5-380102 и находится на расстоянии 390 световых лет от Земли.

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Наблюдения показали, что два почти одинаковых красных карлика в ней вращаются по странной вытянутой орбите. Обычно в подобных системах оба объекта имеют почти круговую орбиту, а подобных NGTS J214358.5-380102 отклонений ученым пока наблюдать не приходилось.

Астрономы пока не знают, с чем связана аномалия — вероятно, в системе присутствует третий объект. Дальнейшие наблюдения позволят ответить на этот вопрос.

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Космос, Наука, Астрономия, Красный карлик.
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