Риски заражения коронавирусом: стоит ли опасаться владельцам контактных линз

Новости науки:Контактные линзы не увеличивают риск заражения COVID-19.

Контактные линзы не увеличивают риск заражения COVID-19 — при условии, что их владельцы соблюдают рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о частом мытье рук и отказе от прикосновений к лицу. К такому выводу пришли ученые из Университета Ватерлоо, работа которых опубликована на сайте COVIDEyeFacts.org.

Глаза — один из главных путей передачи вируса, в том числе и SARS-CoV-2, возбудителя COVID-19. В последние недели появилось несколько репринтов статей (то есть статей, которые не прошли процедуру рецензирования другими учеными, — ред.), о том, что контактные линзы увеличивают риск заражения новым типом коронавируса.

В своей публикации исследователи отмечают, что это не так — сейчас нет ни одного научного доказательства того, что контактные линзы увеличивают риск заболеть каким-либо вирусным заболеванием по сравнению с ношением очков.

"Наши результаты показывают, что контактные линзы остаются совершенно приемлемой формой коррекции зрения во время пандемии коронавируса, если люди соблюдают правила гигиены рук и следуют соответствующим указаниям по уходу за собой. К сожалению, в последние дни мы видели несколько ошибочных сообщений о контактных линзах и очках. Наша цель — обеспечить понимание и распространение истин, основанных на научных данных", - говорит Линдон Джонс, ведущий автор исследования

Авторы работы отмечают, что обычные очки не могут защитить владельца от заражения коронавирусом нового типа.

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