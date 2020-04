Названа дата первого пилотируемого запуска Crew Dragon

Дату первого полета нового космического корабля Crew Dragon озвучил в пятницу глава Космического ведомства США Джим Брайденстайн. Речь идет об историческом моменте - как для Соединенных Штатов, так и для всего мира. Напомним, Америка не проводила пилотируемых космических стартов с момента вывода из эксплуатации в 2011 году корабля Space Shuttle.

Полеты на Международную космическую станцию астронавты выполняли и продолжают выполнять, используя российские космические аппараты серии "Союз". Напомним, 9 апреля на станцию отправился российский транспортный пилотируемый корабль "Союз МС-16": в состав экипажа вошел американец Крис Кэссиди.

Планируемый отказ NASA от "Союзов" обусловлен несколькими причинами, среди которых - стремление снизить зависимость от России в космической индустрии. Кроме того, аппараты "Союз МС", будучи развитием советского корабля "Союз", уже не отвечают в полной мере требованиям XXI века. Сейчас как США, так и Россия хотят иметь корабли с более комфортными условиями для членов экипажа. Crew Dragon соответствует новым требованиям.

BREAKING: On May 27, @NASA will once again launch American astronauts on American rockets from American soil! With our @SpaceX partners, @Astro_Doug and @AstroBehnken will launch to the @Space_Station on the #CrewDragon spacecraft atop a Falcon 9 rocket. Let's #LaunchAmerica pic.twitter.com/RINb3mfRWI

— Jim Bridenstine (@JimBridenstine) April 17, 2020