Названа дата первого пилотируемого запуска Crew Dragon

Новости науки:Первый пилотируемый запуск космического корабля Crew Dragon должен состояться 27 мая.

Дату первого полета нового космического корабля Crew Dragon озвучил в пятницу глава Космического ведомства США Джим Брайденстайн. Речь идет об историческом моменте - как для Соединенных Штатов, так и для всего мира. Напомним, Америка не проводила пилотируемых космических стартов с момента вывода из эксплуатации в 2011 году корабля Space Shuttle.

Полеты на Международную космическую станцию астронавты выполняли и продолжают выполнять, используя российские космические аппараты серии "Союз". Напомним, 9 апреля на станцию отправился российский транспортный пилотируемый корабль "Союз МС-16": в состав экипажа вошел американец Крис Кэссиди.

Планируемый отказ NASA от "Союзов" обусловлен несколькими причинами, среди которых - стремление снизить зависимость от России в космической индустрии. Кроме того, аппараты "Союз МС", будучи развитием советского корабля "Союз", уже не отвечают в полной мере требованиям XXI века. Сейчас как США, так и Россия хотят иметь корабли с более комфортными условиями для членов экипажа. Crew Dragon соответствует новым требованиям.

BREAKING: On May 27, @NASA will once again launch American astronauts on American rockets from American soil! With our @SpaceX partners, @Astro_Doug and @AstroBehnken will launch to the @Space_Station on the #CrewDragon spacecraft atop a Falcon 9 rocket. Let's #LaunchAmerica pic.twitter.com/RINb3mfRWI — Jim Bridenstine (@JimBridenstine) April 17, 2020

Напомним, свой первый полет новый аппарат выполнил в безэкипажном режиме 2 марта 2019 года: тогда космический корабль состыковался с МКС и успешно вернулся на Землю.

Намеченный на 29 мая первый пилотируемый запуск ранее получил обозначение SpaceX DM-2. В рамках него два астронавта - Даглас Херли и Боб Бенкен - должны быть доставлены на станцию. В качестве ракеты используют Falcon 9 Block 5. Ее, как и космический корабль Crew Dragon, разработала компания SpaceX.

Носитель демонстрирует очень высокий уровень надежности: почти все запуски Falcon 9 были успешными. Однако нельзя исключать трудностей с самим кораблем. Напомним, 20 апреля 2019 года, во время испытаний капсулы Crew Dragon, произошла авария. Согласно результатам расследования, она была связана с попаданием амила в трубки для подачи гелия через обратный клапан, что вызвало повреждение топливной системы и уничтожение капсулы. Это событие вынудило компанию SpaceX перенести запуск с лета 2019 года на 2020-й.

Корабль Crew Dragon на стартовом стенде

Трудности в последнее время преследуют главного (и, по сути, единственного) конкурента Crew Dragon - космический корабль CST-100 от корпорации Boeing. Частично неудачный первый запуск корабля 20 декабря прошлого года уже вынудил ее провести дополнительные беспилотные тесты.