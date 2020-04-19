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Названа дата первого пилотируемого запуска Crew Dragon

Названа дата первого пилотируемого запуска Crew Dragon
18:01 Сегодня Телеграф naked-science.ru

Новости науки:Первый пилотируемый запуск космического корабля Crew Dragon должен состояться 27 мая.

Дату первого полета нового космического корабля Crew Dragon озвучил в пятницу глава Космического ведомства США Джим Брайденстайн. Речь идет об историческом моменте - как для Соединенных Штатов, так и для всего мира. Напомним, Америка не проводила пилотируемых космических стартов с момента вывода из эксплуатации в 2011 году корабля Space Shuttle.

Полеты на Международную космическую станцию астронавты выполняли и продолжают выполнять, используя российские космические аппараты серии "Союз". Напомним, 9 апреля на станцию отправился российский транспортный пилотируемый корабль "Союз МС-16": в состав экипажа вошел американец Крис Кэссиди.

Планируемый отказ NASA от "Союзов" обусловлен несколькими причинами, среди которых - стремление снизить зависимость от России в космической индустрии. Кроме того, аппараты "Союз МС", будучи развитием советского корабля "Союз", уже не отвечают в полной мере требованиям XXI века. Сейчас как США, так и Россия хотят иметь корабли с более комфортными условиями для членов экипажа. Crew Dragon соответствует новым требованиям.

Напомним, свой первый полет новый аппарат выполнил в безэкипажном режиме 2 марта 2019 года: тогда космический корабль состыковался с МКС и успешно вернулся на Землю.

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Намеченный на 29 мая первый пилотируемый запуск ранее получил обозначение SpaceX DM-2. В рамках него два астронавта - Даглас Херли и Боб Бенкен - должны быть доставлены на станцию. В качестве ракеты используют Falcon 9 Block 5. Ее, как и космический корабль Crew Dragon, разработала компания SpaceX.

Носитель демонстрирует очень высокий уровень надежности: почти все запуски Falcon 9 были успешными. Однако нельзя исключать трудностей с самим кораблем. Напомним, 20 апреля 2019 года, во время испытаний капсулы Crew Dragon, произошла авария. Согласно результатам расследования, она была связана с попаданием амила в трубки для подачи гелия через обратный клапан, что вызвало повреждение топливной системы и уничтожение капсулы. Это событие вынудило компанию SpaceX перенести запуск с лета 2019 года на 2020-й.

Корабль Crew Dragon на стартовом стенде

Трудности в последнее время преследуют главного (и, по сути, единственного) конкурента Crew Dragon - космический корабль CST-100 от корпорации Boeing. Частично неудачный первый запуск корабля 20 декабря прошлого года уже вынудил ее провести дополнительные беспилотные тесты.

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Союз, НАСА, МКС, Falcon 9, Запуск, Крис Кэссиди, Crew Dragon, Falcon 9 Block 5, Союз МС-16, SpaceX DM-2.
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