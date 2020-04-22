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Настоящая бездна: почему у океанов крупных экзопланет нет дна

Настоящая бездна: почему у океанов крупных экзопланет нет дна
01:51 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay

Новости науки:Океаны на крупных экзопланетах не имеют четкого дна. Все из-за огромного давления.

Ученые из Университета штата Аризона (США) в своем новом эксперименте показали, что у океанов на крупных экзопланетах за пределами Солнечной системы не существует четкого дна. Их исследование опубликовано в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

За последние десятки лет астрономы обнаружили несколько тысяч экзопланет и еще столько же кандидатов на эту роль. Большинство из них представляют собой горячие юпитеры — достаточно крупные планеты, однако периодически астрономы находят и планеты размером с Землю.

Обычно планеты размером с Землю относятся к классу суперземель, которые по плотности и размерам находятся между Землей и газовыми гигантами. При этом, скорее всего, фактически такие планеты все же не похожи на Землю, а представляют собой огромные объекты, большую часть массы которых составляет вода.

Ученые решили проверить, будут ли океаны и планеты отличаться от того, как устроена гидросфера на поверхности Земли. В частности, астрономы решили воспроизвести условия, которые характерны для глубины в несколько десятков или сотен километров от поверхности океанов.

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Для этого им пришлось поместить небольшое количество воды и типичных пород дна океана в специальные алмазные наковальни, после чего сжимали их до несколько сотен тысяч атмосфер и нагревали.

Оказалось, что в таких условиях вода начинает растворяться внутри силикатных пород. В результате возникает необычная форма материи, которая отличается по свойствам и от воды, и от обычных пород, при это оставаясь стабильной.

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Эксперименты позволили установить, что у таких океанов просто нет четкого дна, а достаточно большую прослойку занимает участок из подобной материи. При этом со стороны океана материя имеет похожу на воду форму, а со стороны земли — превращается в каменистую структуру.

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Космос, Астрономия, Экзопланеты.
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