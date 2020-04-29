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Пандемия Covid-19: в США опасаются всплеска "болезни вейперов"

Пандемия Covid-19: в США опасаются всплеска "болезни вейперов"
06:10 Сегодня Телеграф gearmix.ru Фото: pixabay

Новости науки:Выявлена странная связь между легочными заболеваниями от вейпинга и пандемией COVID-19.

Помните недавний всплеск легочных заболеваний от вейпинга? Врачи и чиновники от здравоохранения называют эту болезнь сокращенно EVALI ( аббревиатура английских слов "e-cigarette or vaping, product use associated lung injury" , что в переводе означает "болезнь легких, связанная с употреблением электронных сигарет или вейпингом").

Врач-отоларинголог Уиллард Харрилл из Медицинской школы Университета Северной Каролины действительно обнаружил параллели между прошлогодней эпидемией EVALI и продолжающейся пандемией коронавируса, которая серьезно осложнила жизнь большей части населения США.

"Сталкиваясь с быстро распространяющейся пандемией COVID-19, — пишет Харрилл в статье, опубликованной в журнале Laryngoscope Investigative Otolaryngology, — не стоит забывать прошлогоднюю эпидемию легочных заболеваний, связанных с курением электронных сигарет или вейпингом".

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В своей статье Харрилл отмечает, что карты, демонстрирующие уровень заболеваемости и летальность по всем штатам для EVALI и для COVID-19, очень похожи. На обеих картах горячие точки отмечены в Калифорнии, Техасе, Флориде, Нью-Йорке и Иллинойсе.

Но что более примечательно, пишет Харрилл, так это то, что продолжающаяся пандемия может вызвать новый всплеск вейпинга и табакокурения.

Поскольку многие люди, чтобы справиться со стрессом, связанным с угрозой коронавируса, прибегают к таким вредным привычкам, как никотин и травка, Харрилл предсказывает новый всплеск подросткового вейпинга, который подвергнет этих людей еще большему риску получить COVID-19 с тяжелыми осложнениями.

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"На основе данных системы общественного здравоохранения воспаление легких у подростков и молодых людей, возникающее в результате вдыхания паров электронных сигарет, значительно повышает возможность развития легочных осложнений от COVID-19 в группах, которые считались наименее подверженным этому риску", — пишет Харрилл.

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Электронные сигареты, Коронавирус, Вэйпинг, Covid-19, EVALI.
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