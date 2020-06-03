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Среда, 03.06.2020
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Трудности самоизоляции: люди чаще начали искать информацию о бессоннице
Трудности самоизоляции: люди чаще начали искать информацию о бессоннице

Трудности самоизоляции: люди чаще начали искать информацию о бессоннице

Трудности самоизоляции: люди чаще начали искать информацию о бессоннице
02:28 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay

Новости науки:Во время самоизоляции люди чаще ищут информацию о бессоннице.

Во время самоизоляции люди чаще ищут информацию о бессоннице. Специально для этих пользователей Google представила инструменты, которые помогут не нарушать распорядок сна.

Данные компании Google говорят о том, что коронавирус и связанные с ним ограничения повлияли на режим сна десятков тысяч людей по всему миру. Пользователи чаще стали искать слова "бессонница" и "не могу спать" – об этом сообщили сотрудники, которые занимаются сервисом Google Trends. Запросы достигли пика в апреле 2020 года.

Исследователи связали это с COVID-19, потому что всплеск совпал с введением ограничений сразу в нескольких странах мира.

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В апреле ученые из Гарвардского университета публиковали исследование, в котором утверждали, что пандемия может негативно повлиять на сон человека, что, в свою очередь, может привести к другим психологическим осложнениям.

"Слишком много бессонных ночей может усугубить как физические, так и психические проблемы со здоровьем", – отмечали ученые.

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Специально из-за увеличения количества запросов в Google представили новый набор инструментов Bedtime Mode.

Это набор настроек, который поможет пользователям уснуть: устройство на Android уменьшает яркость экрана, перестает принимать звонки и не показывает оповещения. Также появились дополнительные настройки будильника – например, утром экран может плавно увеличивать яркость дисплея и имитировать солнечный свет.

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Пользователи могут настроить, как активируется этот режим: в зависимости от заранее установленного распорядка или вручную. Кроме того, можно поставить дни недели, когда режим включаться не будет.

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Google, Бессонница, Карантин.
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