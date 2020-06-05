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"Крупная проблема": Илон Маск объяснил недавний взрыв прототипа Starship (Фото, Видео)

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"Крупная проблема": Илон Маск объяснил недавний взрыв прототипа Starship (Фото, Видео)
10:00 Сегодня Телеграф naked-science.ru

Новости науки:29 мая компания Илона Маска потеряла четвертый прототип корабля Starship во время огневых испытаний на частном космодроме компании в Бока-Чика, штат Техас.

Тридцатого мая SpaceX добилась исторического успеха, отправив на своем корабле Crew Dragon двух астронавтов на МКС. А вот предыдущий день, 29-е число, стал для компании не столь успешным: при статических огневых испытаниях двигателя взорвался прототип космического корабля Starship. Инцидент произошел на частном космодроме компании в Бока-Чика, штат Техас.

Starship - пилотируемый космический корабль нового поколения, который вскоре должен заменить все существующие космические системы и ракеты, разработанные в SpaceX. Он будет состоять из многоразовой стартовой ступени SuperHeavy и интегрированной второй ступени в различных модификациях. Вес полезной нагрузки Starship - около 100 тонн.

Аппарат под кодовым обозначением SN4 в начале мая уже успешно проходил огневые испытания. Однако 29-го числа его двигатель проработал лишь несколько секунд, после чего демонстратор технологий был уничтожен мощным взрывом.

Взрыв StarShip

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В комментарии журналисту Джоуи Рулетту глава SpaceX Илон Маск сказал, что инцидент вызван некими проблемами со средствами наземного обслуживания корабля. "Небольшая проверка быстрого разъединения в итоге обернулась крупной проблемой", - подытожил Маск.

Судя по всему, дело было в неисправности так называемой пупочной системы - месте соединения самой ракеты с системами наземного обслуживания. Пупочная система отвечает за загрузку топлива, нагнетание давления и передачу телеметрических данных с аппарата. Также механизмы быстрого разъединения ответственны за возможность быстрой расцепки, которая позволяет Starship взлетать.

Останки аппарата / Twitter — @SpacePadreIsle

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Наиболее вероятная версия случившегося в том, что вместо контролируемой откачки топлива из ракеты в подземный резервуар жидкий метан начал распыляться во все стороны и мгновенно воспламенился. SN4 стал уже четвертым прототипом перспективного космического корабля, который был уничтожен во время испытаний за минувшие полгода. Тем не менее этот демонстратор ранее успешно выдержал 13 различных тестов.

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SpaceX, Илон Маск, Starship, SuperHeavy, SN4, Starship SN4.
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