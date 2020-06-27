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NASA показало видео всех событий на Солнце за последние 10 лет (Видео)

NASA показало видео всех событий на Солнце за последние 10 лет (Видео)
Обновлено 20:21 Сегодня Телеграф www.unian.net Фото: Скриншот
Космическое агентство NASA опубликовало ускоренное видео Солнца, которое отражает активность в короне звезды за последние 10 лет. Продолжительность ролика на 1 минуту превышает час.

Как пишет Newsweek, видео было создано из 425 миллионов фото высокого качества, которые были сделаны за последнее десятилетие. Корона - внешняя часть солнечной атмосферы. Один из инструментов "Обсерватории солнечной динамики" (SDO) NASA каждые 12 секунд делает снимки с разной длиной волн. Фото, использованные в видео, были сделаны с длиной волны 17,1 нм. Это "экстремальная" ультрафиолетовая частота, на которой видно корону.

Для создания видео ученые NASA отобрали по снимку с каждого часа за десятилетие и сжали до 61 минуты. На нем зрители могут увидеть, как Солнце проходит через один из своих циклов. Активность на поверхности звезды увеличивается и сокращается за 11-летний период. Пик активности, который называют солнечным максимумом, отмечается увеличением количества солнечных пятен.

На видео это участки поверхности звезды, которые кажутся более темными. Они холоднее, чем другие части Солнца и связаны со вспышками, которые выбрасывают солнечные частицы в космос.

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Солнечный минимум, в котором звезда находится именно сейчас, характеризуется сокращением активности и меньшим количеством пятен. С начала 2020 года на поверхности Солнца их вообще не было на протяжении 77% времени.

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НАСА, Солнце.

Автор:

Телеграф
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