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Может и не было никаких рек: появилась новая теория появления углублений на Марсе

Может и не было никаких рек: появилась новая теория появления углублений на Марсе
01:48 Сегодня Телеграф Фото: pixabay
Американские ученые дали новое объяснение происхождению углублений на Марсе, которые напоминают русла рек. Исследователи предположили, что это следы древнего ледяного щита.

Это новое исследование Университета Британской Колумбии, опубликованное в журнале Nature, противоречит более распространенным теориям о том, что древний Марс имел теплый и влажный климат, а не его поверхности имели место быть реки и даже океаны. 

Ведущий автор исследования  Анна Грау Галофре применила новые методы анализа данных о тысячах марсианских долин. В частности она и её коллеги обнаружили поразительное визуальное сходство марсианских долин и подледных каналов Канадского Арктического архипелага.

 "После открытия долин Марса 40 лет назад, многие ученые высказывали предположения, что на планете существовали реки, размывающие грунт. На Марсе действительно есть сотни таких углублений, но их происхождение разное. Если взглянуть на Землю из космоса, то мы заметим много долин: часть из них созданы реками, часть - ледниками, часть - другими процессами, каждая из них имеет своеобразную форму. На Марсе можно заметить ту же картину, поэтому мы можем предположить, что часть из этих углублений появилась из-за ледяных щитов", - отметила Галофре. 

Обнаруженное сходство между марсианскими долинами и подледными каналами канадского острова Девон вынудило авторов провести сравнительное сравнение. 

Всего было проанализировано более 10 тысяч долин Красной планеты.

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Моделирование показало, что климат древнего Марса в момент формирования этих углублений был прохладней, чем считалось ранее. Ученые предположили, что углубления появились вследствие накопления воды под ледяным покровом. 

Эти условия также улучшают условия, необходимые для сохранения возможной марсианской жизни, ведь ледяная шапка укрывает от солнечного излучения, а также обеспечивает дополнительную стабильность и защиту.

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Космос, Марс, Астрономия.

Автор:

Телеграф
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