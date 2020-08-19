"Для большинства вирусологов и эпидемиологов станет шоком": вирусы могут передаваться через пыль

Ученые Калифорнийского университета в США обнаружили, что вирусы могут распространяться через пыль, волокна и другие микроскопические частицы. Новое исследование, обнародованное в журнале Nature Communications, может повлиять на дальнейшее изучение распространенных заболеваний вроде коронавируса или гриппа.

Ранее считалось, что вирусы имеют несколько основных путей для распространения - воздушно-капельным путем, через ткани или вторичные объекты, например, дверные ручки.

Однако ученые не знали, какие еще способы распространения вирусов являются доминантными.

Используя автоматический измеритель для подсчета частиц в воздухе, исследователи обнаружили, что неинфицированные морские свинки выделяют до тысячи частиц в секунду при перемещении по клетке. Количество частиц, выдыхаемых животными, было гораздо более низким.

При этом морские свинки с вирусом гриппа, нанесенным на мех, могут передавать инфекцию по воздуху другим животным, показывая, что вирус для заражения не обязательно поступает напрямую из дыхательных путей.

"Для большинства вирусологов и эпидемиологов станет шоком, что вирусы переносятся не только через капли в воздухе, но и через пыль. Наше предположение заключается в том, что передача вируса воздушно-капельным путем всегда происходит из-за дыхательных капель, которые выделяются при кашле, чихании или разговоре. Передача через пыль открывает совершенно новые области исследований и имеет глубокие последствия для того, как мы интерпретируем лабораторные эксперименты, а также эпидемиологические исследования", - говорит Уильям Ристенпарт, Калифорнийский университет.

Кроме того, ученые проверили, могут ли микроскопические волокна переносить инфекционные вирусы. Они обработали бумажные салфетки вирусом гриппа, дали им высохнуть, а затем смяли их перед автоматическим измерителем размеров частиц. Оказалось, что это действие высвобождает до 900 частиц в секунду в диапазоне размеров, которые можно вдохнуть.