Ответственность на каждом из нас: Ношение маски в публичных местах имеет много полезных эффектов

Тканевые маски влияют на вероятность передачи Covid-19 не только напрямую, формируя барьер для вирусосодержащих аэрозольных частиц. Они также оказывают опосредованный психологический эффект, заставляя людей лучше соблюдать социальную дистанцию. Статья об этом опубликована в издании Proceedings of the National Academy of Sciences.