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Ответственность на каждом из нас: Ношение маски в публичных местах имеет много полезных эффектов

Ответственность на каждом из нас: Ношение маски в публичных местах имеет много полезных эффектов
Обновлено 09:16 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com
Тканевые маски влияют на вероятность передачи Covid-19 не только напрямую, формируя барьер для вирусосодержащих аэрозольных частиц. Они также оказывают опосредованный психологический эффект, заставляя людей лучше соблюдать социальную дистанцию. Статья об этом опубликована в издании Proceedings of the National Academy of Sciences.

Авторы работы, немецкие ученые из Эрфуртского университета, с в апреле и мае 2020 года опросили около 7000 человек на тему взглядов на ношение масок, правила гигиены, а также об отношении к другим людям, которые носят маски либо пренебрегают ими. Оказалось, что те, кто регулярно надевает защитную маску при выходе в людные места, в семь раз чаще моют руки, в 13 раз чаще соблюдают социальную дистанцию и в 20 раз чаще избегают рукопожатий, чем те, кто пользуется защитой лица от случая к случаю или не пользуется вообще.

Это связано с тем, что одобрение масок как действенной меры против Covid-19 влечет за собой большее доверие другим защитным мерам и процедурам. По мнению ученых, такие результаты являются "свидетельством того, что политика обязательного ношения масок является эффективным, справедливым и социально ответственным решением для сдерживания коронавируса".

Коронавирус

(A) Процент регулярно или достаточно часто надевающих маску испытуемых, которые с течением времени считали, что меры по предотвращению распространения Covid-19 чрезмерны (розовый график), а также тех, кто считал эти меры обоснованными (бирюзовый график); черным цветом показан общий процент тех, кто носил маску среди всех испытуемых. (B) Отношение шансов, показывающее соблюдение дополнительных защитных мер при условии регулярного ношения маски; желтый цвет - мытье рук, серый - соблюдение социальной дистанции, оранжевый - избегание рукопожатий

Исследователи также провели эксперимент, в котором проверяли, как испытуемые будут реагировать в ситуации, когда они находятся в одном отделе продуктового магазина вместе с другим человеком. Данный сценарий для разных людей случайным образом модифицировался - варьировали исходные условия политики ношения масок в общественных местах, а другой человек мог быть в маске или без нее.

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Оказалось, что независимо от того, какие требования к ношению масок были заданы конкретным испытуемым, другие люди в масках воспринимались как более просоциальные. Также испытуемые сообщали, что испытывают определенную признательность тем, кто надел маску. Участники эксперимента воспринимали ношение масок как общественный договор, при котором законопослушные люди воспринимают друг друга более позитивно, а несоблюдение правил является общественным наказанием.

Политика добровольного ношения масок приводила к негативным эффектам - например, частично усиливало стигматизацию (людей в масках чаще причисляли к группе риска, но не к больным). Также такая политика была признана испытуемыми менее справедливой, в особенности по отношению к тем, кто действительно принадлежит к группе риска.

Авторы работы подытоживают, что их исследование указывает на обоснованность требований по обязательному ношению маски в публичных местах. Чиновники должны вводить такую меру повсеместно, а также подробно разъяснять преимущества ношения масок для замедления распространения Covid-19.

Ранее мы писали о том, как вирусы могут передаваться через пыль.

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Маски, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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