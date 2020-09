Последний ледниковый период вызвал не метиорит: исследование

Причиной последнего ледникового периода был не метеорит. Так утверждают авторы нового исследования, установившие точную дату начала позднедриасского похолодания.

Поздний дриас, начавшийся примерно 12900 лет назад и продлившийся около 1200, лет был периодом экстремальных климатических условий. Резкое похолодание наступило тогда практически в течение нескольких лет и прервало аллердское потепление, когда на Земле установился климат, близкий к сегодняшнему.

Поскольку наступивший в результате этого похолодания последний ледниковый период отделен от нас относительно небольшим периодом времени, ученые могут могут проводить его исследования с достаточно высокой степенью точности. Момент резкого изменения климата им удалось установить с приблизительной погрешностью в сто лет, но, как говорит профессор Кристоф Шпётль из Университета Инсбрука, даже такая точность недостаточна — за сто лет могло произойти множество событий и процессов.

Поэтому исследовательская группа, одним из руководителей которой и был профессор Шпётль, попыталась уточнить дату наступления ледникового периода, использовав ранее полученные пробы льда и собранные ими в пещерах Китая, Индии, Узбекистана, Бразилии и Испании пробы натечных отложений.

В результате выяснилось, что похолодание началось в Северной Атлантике 12870 лет назад, а оттуда уже движение атмосферных и океанических масс распространили его на юг. По словам Шпётля, подобные предположения уже высказывались учеными, но уверенно доказаны до сих пор не были. В конце же ледникового периода процесс шел в обратном направлении — потепление началось в Южном Полушарии и/или в тропических регионах Тихого океана, двинувшись затем на север.

Заодно авторы исследования опровергли одну из гипотез о причинах наступления ледникового периода. В 2012 году американские ученые обнаружили на дне мексиканского озера Куицео отложения, доказывающие падение на Землю в начале позднего дриаса метеорита, который мог повлиять на изменение климата. Позже эта теория была подтверждена и другими находками. Однако считается. что падение метеорита произошло 12820 лет назад, то есть на 50 лет позже установленной точной даты начала похолодания. И кроме того, как отмечает австрийский профессор, в момент предполагаемого столкновения в Гренландии не было обнаружено значительных изменений климата.

Более подробно с результатами исследования можно ознакомиться в статье «Timing and structure of the Younger Dryas event and its underlying climate dynamics», опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.