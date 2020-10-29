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Коронавирус мутировал и мог стать более опасным в Европе, предупреждают ученые

Коронавирус мутировал и мог стать более опасным в Европе, предупреждают ученые
Обновлено 15:57 Сегодня Телеграф

Международная группа ученых, которая отслеживала генетические мутации COVID-19, описала необычайное распространение нового вида вируса под названием 20A.EU1. Об этом сообщает Financial Time.

В их работе указано, что люди, вернувшиеся из отпуска в Испании, сыграли ключевую роль в передаче коронавируса по всей Европе, что вызывает вопросы о том, можно ли уменьшить последствия второй волны, захлестнувшую континент, путем улучшения проверки людей в аэропортах и других транспортных узлах.

Поскольку каждый новый вид вируса имеет свою собственную генетическую "подпись", его можно проследить до места, где он возник.

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"Судя по распространению 20A.EU1, кажется очевидным, что меры по предотвращению вирусов на месте часто были недостаточны, чтобы остановить дальнейшую передачу интродуцированных видов вируса этим летом", - сказала Эмма Ходкрофт, эволюционный генетик из Базельского университета и автор исследования.

Научные группы в Швейцарии и Испании сейчас спешат изучить поведение 20A.EU1, чтобы установить, может ли он быть более опасным или более заразным, чем другие штаммы.

Ученая подчеркнула, что 20A.EU1 не похож ни на одну из версий Sars-Cov-2-вируса, вызывающего Covid-19, с которым она сталкивалась ранее. "Я не видела ни одного варианта с такой динамикой, пока изучала геномные последовательности коронавируса в Европе", - сказала она.

Согласно исследованию, 20A.EU1 появился среди сельскохозяйственных рабочих на северо-востоке Испании в июне и быстро распространился среди местного населения.

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Исследователи пришли к выводу, что "рискованное поведение" отдыхающих в Испании (например, игнорирование правил социального дистанцирования), которые продолжают также безответственно относиться к пандемии дома, способствовало распространению нового вида.

Как ранее сообщал "Телеграф", по состоянию на утро 29 октября в Украине зафиксировано 7342 случая заражения коронавирусом.

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Испания, Исследование, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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