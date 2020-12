Японский астронавт показал захватывающие фото с борта МКС

Японский астронавт Соичи Ногучи прислал с МКС несколько красочных фотографий Земли.

Фотографии родной планеты он разместил в Твиттер.

Вот так выглядят барьерные рифы Новой Каледонии.

Сидней, Австралия. Ногучи отмечает, что может увидеть из космоса знаменитое здание Оперы.

Sydney, #Australia . Yes, I can see the famous opera house! pic.twitter.com/6sD5CXZ5d7

Хьюстон, США.

Великие озера. Граница США и Канады.

Бока Чика, США. Там внизу находится частная стартовая площадка SpaceX.

Boca Chica, #TX. Probably the closest place to #moon and beyond. Go, #SpaceX !!! pic.twitter.com/jgyeuqYJCG

— NOGUCHI, Soichi 野口 聡-(のぐち そういち) (@Astro_Soichi) December 10, 2020