Скачать
Воскресенье, 13.12.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
"Корь намного страшнее ковида!" Откровения врача с 30-летним стажем
"Корь намного страшнее ковида!" Откровения врача с 30-летним стажем
Активисты под Офисом президента "похоронили правосудие" (фото, видео)
Активисты под Офисом президента "похоронили правосудие" (фото, видео)
Какой праздник 13 декабря: народные приметы и запреты
Какой праздник 13 декабря: народные приметы и запреты
Джошуа - Пулев: видео зрелищного нокаута
Джошуа - Пулев: видео зрелищного нокаута

Японский астронавт показал захватывающие фото с борта МКС

Японский астронавт показал захватывающие фото с борта МКС
04:33 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Японский астронавт Соичи Ногучи прислал с МКС несколько красочных фотографий Земли.

Фотографии родной планеты он разместил в Твиттер. 

 Вот так выглядят барьерные рифы Новой Каледонии.

Сидней, Австралия. Ногучи отмечает, что может увидеть из космоса знаменитое здание Оперы. 

Хьюстон, США.

 Великие озера. Граница США и Канады. 

Бока Чика, США. Там внизу находится частная стартовая площадка SpaceX.

Ногучи работает на JAXA (Японское аэрокосмическое агентство), он стал первым международным членом экипажа, совершившим полет к МКС на ракете частной компании SpaceX.  

Его роль на космической станции заключается в работе с научно-техническим оборудованием, организацией выхода в открытый космос 

Свой первый полет в космос Ногучи совершил в 2005 году, тогда он участвовал в запуске космического корабля "Дискавери".

Как сообщалось ранее, прототип корабля Starship компании SpaceX разбился при попытке приземления

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Земля, Космос, МКС, Соичи Ногучи.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В украинском учебнике нашли фото солдат Путина: росСМИ подхватили "скандал"
02 В Харькове из-за гололеда в ДТП попали сразу десять автомобилей (видео)
03 Джошуа - Пулев: хроника боя
04 Боль, смех, побег Луческу: Динамо и Колос выдали самый странный матч года (видео)
05 "Армении не следует начинать заново": Алиев отреагировал на информацию о боевых действиях в Карабахе
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Армении не следует начинать заново&quot;: Алиев отреагировал на информацию о боевых действиях в Карабахе
"Армении не следует начинать заново": Алиев отреагировал на информацию о боевых действиях в Карабахе
Итоги дня 12 декабря: санкции против &quot;слуг народа&quot;, ситуация в Карабахе и смерть Гафта
Итоги дня 12 декабря: санкции против "слуг народа", ситуация в Карабахе и смерть Гафта
Рыбалка в стиле 2020-го: в сети появилось зрелищное видео пожара на реке в России
Рыбалка в стиле 2020-го: в сети появилось зрелищное видео пожара на реке в России
Красивые поздравления и яркие открытки на День ангела Андрея
Красивые поздравления и яркие открытки на День ангела Андрея
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь