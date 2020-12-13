Японский астронавт показал захватывающие фото с борта МКС

Японский астронавт Соичи Ногучи прислал с МКС несколько красочных фотографий Земли.
Фотографии родной планеты он разместил в Твиттер.
Вот так выглядят барьерные рифы Новой Каледонии.
Clear, beautiful #lagoon of #NewCaledonia. World heritage.
天国に一番近い島、#ニューカレドニア pic.twitter.com/emPwXLdRVh
— NOGUCHI, Soichi 野口 聡－（のぐち そういち） (@Astro_Soichi) December 9, 2020
Сидней, Австралия. Ногучи отмечает, что может увидеть из космоса знаменитое здание Оперы.
Sydney, #Australia. Yes, I can see the famous opera
house! pic.twitter.com/6sD5CXZ5d7
— NOGUCHI, Soichi 野口 聡－（のぐち そういち） (@Astro_Soichi) December 9, 2020
Хьюстон, США.
Howdy, #Houstonian! #houstontx
宇宙飛行士のホームタウン、#ヒューストン です。意外に緑が多い？ pic.twitter.com/hkhXW9JXPG
— NOGUCHI, Soichi 野口 聡－（のぐち そういち） (@Astro_Soichi) December 10, 2020
Великие озера. Граница США и Канады.
Hello, #Chicago #Milwaukee #Greenbay #lakemichigan #lakesuperior pic.twitter.com/tIKwtcnOPu
— NOGUCHI, Soichi 野口 聡－（のぐち そういち） (@Astro_Soichi) December 10, 2020
Бока Чика, США. Там внизу находится частная стартовая площадка SpaceX.
Boca Chica, #TX. Probably the closest place to #moon and beyond. Go, #SpaceX !!! pic.twitter.com/jgyeuqYJCG
— NOGUCHI, Soichi 野口 聡－（のぐち そういち） (@Astro_Soichi) December 10, 2020
Ногучи работает на JAXA (Японское аэрокосмическое агентство), он стал первым международным членом экипажа, совершившим полет к МКС на ракете частной компании SpaceX.
Его роль на космической станции заключается в работе с научно-техническим оборудованием, организацией выхода в открытый космос
Свой первый полет в космос Ногучи совершил в 2005 году, тогда он участвовал в запуске космического корабля "Дискавери".
Как сообщалось ранее, прототип корабля Starship компании SpaceX разбился при попытке приземления.