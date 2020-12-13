Японский астронавт показал захватывающие фото с борта МКС

Японский астронавт Соичи Ногучи прислал с МКС несколько красочных фотографий Земли.

Фотографии родной планеты он разместил в Твиттер.

Вот так выглядят барьерные рифы Новой Каледонии.

Сидней, Австралия. Ногучи отмечает, что может увидеть из космоса знаменитое здание Оперы.

Sydney, #Australia. Yes, I can see the famous opera

house! pic.twitter.com/6sD5CXZ5d7 — NOGUCHI, Soichi 野口 聡－（のぐち そういち） (@Astro_Soichi) December 9, 2020

Хьюстон, США.

Великие озера. Граница США и Канады.

Бока Чика, США. Там внизу находится частная стартовая площадка SpaceX.

Ногучи работает на JAXA (Японское аэрокосмическое агентство), он стал первым международным членом экипажа, совершившим полет к МКС на ракете частной компании SpaceX.

Его роль на космической станции заключается в работе с научно-техническим оборудованием, организацией выхода в открытый космос

Свой первый полет в космос Ногучи совершил в 2005 году, тогда он участвовал в запуске космического корабля "Дискавери".

Как сообщалось ранее, прототип корабля Starship компании SpaceX разбился при попытке приземления.