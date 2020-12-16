Ученые нашли еще один способ борьбы с COVID-19

Эксперименты ученых из Тель-Авивского университета показали, что коронавирус можно легко убить излучением ультрафиолетовых светодиодов.

Исследователи определили оптимальную длину волны, которая уничтожает 99,9% вируса, сообщает Medicalxpress.

Это первое исследование, посвященное эффективности обеззараживания вируса из семейства коронавирусов при помощи УФ-светодиодного излучения на разных длинах волн или частотах. Исследование проводилось под руководством профессора Хадасу Маман.

"Проблема в том, что для того, чтобы дезинфицировать автобус, поезд, спортивный зал или самолет с помощью химического распыления, вам потребуются физические силы, а для того, чтобы распыление было эффективным, вы должны дать химическому веществу время действовать на поверхности. Однако системы дезинфекции на основе светодиодных ламп могут быть установлены, например, в системе вентиляции и кондиционирования воздуха и стерилизовать этот воздух", - говорит профессор.

Ученые проверили оптимальную длину волны для уничтожения коронавируса и обнаружили, что длина 285 нанометров (нм) почти так же эффективна для дезинфекции вируса, как длина волны 265 нм, требуя менее получаса для уничтожения более 99,9% вируса.

Отмечается, что пытаться использовать этот метод для дезинфекции поверхностей внутри дома очень опасно. Чтобы система была полностью эффективной, она должна быть спроектирована таким образом, чтобы человек не подвергался прямому воздействию света.

Ранее ученые выяснили, что коронавирус не влияет на количество случаев самоубийств.