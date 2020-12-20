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Украинцы смогут увидеть уникальное сближение двух планет-гигантов: когда и сколько оно продлится

Украинцы смогут увидеть уникальное сближение двух планет-гигантов: когда и сколько оно продлится
Обновлено 15:22 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com

Вечером 21 декабря произойдет уникальное астрономическое явление – планеты гиганты Юпитер и Сатурн сблизятся на минимальное расстояние. Это будет самое близкое соединение этих планет за последние 800 лет: ранее подобное явление произошло 4 марта 1226 года.

В следующий раз подобное сближение произойдет только через 60 лет - 15 марта 2080 года.

В Британии явление можно будет наблюдать 21 декабря с 16:30 по Гринвичу (18:30 по киевскому времени), а в 20:37 произойдет слияние планет.

Лучше всего зрелище будет видно на экваторе, хотя наблюдать его можно будет с любой территории на Земле. Астрономы сообщают, что явление можно будет видеть не только с помощью телескопов и обычных биноклей, а даже невооруженным глазом.

Несмотря на это, профессор из Университета Эксетера Мэттью Бейт планирует вести прямую трансляцию в YouTube. Для этого он уже установил телескоп на крыше своего университета. В период пандемии это особенно актуально, ведь можно будет посмотреть это уникальное явление, не выходя из дома.

Ранее, «Телеграф» сообщал, что 21 декабря состоится день зимнего солнцестояния. Что можно и нельзя делать в этот день – читайте в наших материалах:

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Все по теме:

Сатурн, Юпитер, Планеты.

Автор:

Телеграф
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