Метеорный поток Квадрантиды скоро достигнет пика: когда и как его наблюдать

В новогодние выходные над Украиной пролетит первый в новом году звездопад Квадрантиды - метеоритный поток с радиантом в созвездии Волопаса.

Фактически, метеорный поток Квадрантиды проходит ежегодно с 28 декабря по 12 января.

В 2021 году пик метеоритного дождя ожидается в ночь со 2 на 3 января, а также с 3 на 4 января в Северном полушарии, включая Украину.

Если позволит погода, у звездочетов есть возможность увидеть до 200 падающих звезд в час во время пика. Их скорость может достигать 40 км/ч.

Американское космическое агентство NASA даже охарактеризовало звездопад Квадрантиды как один из лучших метеорных потоков года, а это значит, что было бы обидно пропустить впечатляющее световое шоу.

Для наблюдения важно найти место вдали от города и уличных фонарей, при возможности лечь на спину или на шезлонг, подождать примерно полчаса, пока глаза привыкнут к темноте и устремить взгляд в небо.

Напомним, что 30 декабря жители планеты могли наблюдать последнее в 2020 году полнолуние - фото.