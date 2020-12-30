Последнее полнолуние в 2020 году: яркие фото Волчьей Луны

В ночь на среду, 30 декабря, наступило полнолуние, которое с древних времен известное как «холодное» или «полнолуние долгой ночи». Также, среди его названий можно найти и «Волчья Луна».

В 3 часа 28 минут ночи по Гринвичу (5 часов 28 минут по киевскому времени) над Землей взошла последняя в 2020 году полная Луна в знаке Зодиака Рак.

«Телеграф» собрал подборку снимков и видео, которыми делятся пользователи сети со всего мира в своих соцсетях.

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The last full moon of 2020.

The 13th full moon of 2020.

Also known as the Wolf Moon, Long Night Moon, Ice Moon, and the Cold Moon. #fullmoon #ColdMoon #wolfmoon #13thmoon pic.twitter.com/IarXmJtdvb — Jennell Lozin (@Flanagan_Media) December 30, 2020

The first full moon of the winter season, known as the “wolf moon”, and the last full moon of 2020. I love when the moon illuminates the snow-covered landscape. Maybe some Aurora will show up later to really jazz things up… pic.twitter.com/ppv2pGUEZ0 — Nate of the North (@NateoftheNorth) December 30, 2020

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Claudette Cole (@claudiemarie17)

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Отметим, что полнолуние 30 декабря отличный день, чтобы закончить все начатые дела и провести время с семьей, к примеру, украшая дом к Новому году.

Однако, существует и ряд запретов, которые лучше не нарушать. Подробнее в материале «Телеграфа» - Последнее полнолуние 2020 года: когда оно наступит и что категорически нельзя делать в этот день.