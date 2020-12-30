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Среда, 30.12.2020
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Последнее полнолуние в 2020 году: яркие фото Волчьей Луны

Последнее полнолуние в 2020 году: яркие фото Волчьей Луны
Обновлено 08:52 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com

В ночь на среду, 30 декабря, наступило полнолуние, которое с древних времен известное как «холодное» или «полнолуние долгой ночи». Также, среди его названий можно найти и «Волчья Луна».

В 3 часа 28 минут ночи по Гринвичу (5 часов 28 минут по киевскому времени) над Землей взошла последняя в 2020 году полная Луна в знаке Зодиака Рак.

«Телеграф» собрал подборку снимков и видео, которыми делятся пользователи сети со всего мира в своих соцсетях.

 
 
 
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Публикация от Pamela (@pamdaland)

 
 
 
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Публикация от Raymond Haddad (@raymondhaddadphotography)

 
 
 
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Публикация от Susan Bainbridge (@s_bainbridge)

 
 
 
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Публикация от Dina Crawford (@dinac7)

 
 
 
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Публикация от Raymond Hahn (@realtoraydotcom)

 
 
 
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Публикация от Claudette Cole (@claudiemarie17)

 
 
 
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Публикация от Victor V (@vistavictor)

 
 
 
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Публикация от Kaity Dollard (@_kaitydollard)

Отметим, что полнолуние 30 декабря отличный день, чтобы закончить все начатые дела и провести время с семьей, к примеру, украшая дом к Новому году.

Однако, существует и ряд запретов, которые лучше не нарушать. Подробнее в материале «Телеграфа» - Последнее полнолуние 2020 года: когда оно наступит и что категорически нельзя делать в этот день.

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Полнолуние, Волчья луна.

Автор:

Телеграф
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