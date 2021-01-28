Ученые назвали профессии с высоким риском смерти от COVID-19

Ученые из Калифорнийского университета провели исследование, связанное с пандемией коронавируса.

Новое исследование было опубликовано на портале препринтов Medrxiv.

Эксперты напомнили, что тяжесть коронавирус зависит от того, какую вирусную нагрузку получает определенный человек. Поэтому у медиков, которые регулярно контактируют с зараженными COVID-19, вероятность летального исхода очень высокая. Она остается большой даже в возрастной группе до 45 лет.

Среди работников пищевой промышленности и сельского хозяйства показатель смертельного исхода увеличился на 39%, транспорта и логистики - на 28%, а среди рабочих на производстве - на 23%.

В общей оценке, за период с марта по октябрь 2020 года, у трудоспособных жителей Калифорнии уровень смертности вырос на 22%.

Ранее ученые выяснили, что некоторые симптомы у переболевших COVID-19 имеют долгосрочный характер и, после выздоровления, могут сохраняться месяцами.