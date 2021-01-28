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Четверг, 28.01.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
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Ученые назвали профессии с высоким риском смерти от COVID-19

Ученые назвали профессии с высоким риском смерти от COVID-19
02:35 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Ученые из Калифорнийского университета провели исследование, связанное с пандемией коронавируса.

Новое исследование было опубликовано на портале препринтов Medrxiv.

Эксперты напомнили, что тяжесть коронавирус зависит от того, какую вирусную нагрузку получает определенный человек. Поэтому у медиков, которые регулярно контактируют с зараженными COVID-19, вероятность летального исхода очень высокая. Она остается большой даже в возрастной группе до 45 лет.

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Среди работников пищевой промышленности и сельского хозяйства показатель смертельного исхода увеличился на 39%, транспорта и логистики - на 28%, а среди рабочих на производстве - на 23%.

В общей оценке, за период с марта по октябрь 2020 года, у трудоспособных жителей Калифорнии уровень смертности вырос на 22%.

Названо условие, при котором люди никогда не смогут победить коронавирус

Ранее ученые выяснили, что некоторые симптомы у переболевших COVID-19 имеют долгосрочный характер и, после выздоровления, могут сохраняться месяцами.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 147

Все по теме:

Смертность, Профессии, Коронавирус, Covid-19.
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