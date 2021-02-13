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Суббота, 13.02.2021
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Витамин C и цинк не помогают больным с коронавирусом: результаты новых исследований

Витамин C и цинк не помогают больным с коронавирусом: результаты новых исследований
Обновлено 08:40 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новое исследование показало, что витамин С и цинк не помогают пациентам с Covid-19.

Об этом пишет CNN, ссылаясь на новые результаты исследования команды ученых из Кливленда, штат Огайо (США), опубликованные в журнале JAMA Network Open. Даже высокие дозы не помогли пациентам вылечиться от коронавируса.

Отмечается, что команда системы здравоохранения Кливлендской клиники, в период с апреля по октябрь 2020 года, назначала различные дозы аскорбиновой кислоты, широко известной как витамин С, и цинка.

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"В этом рандомизированном клиническом исследовании амбулаторных пациентов с диагнозом SARS-CoV-2 лечение высокими дозами глюконата цинка, аскорбиновой кислоты или комбинацией этих двух добавок не привело к значительному сокращению продолжительности симптомов по сравнению со стандартным лечением", - пишется в статье. "Большинство потребителей аскорбиновой кислоты и цинка принимают значительно более низкие дозы этих добавок, поэтому демонстрация того, что даже высокие дозы аскорбиновой кислоты и цинка не приносят пользы, предполагает явное отсутствие эффективности", - написали доктор Милинд Десаи из клиники Кливленда и его коллеги.

Кроме того, ученые говорят, что прием добавок с недоказанной пользой может быть вредным из-за побочных эффектов. Было показано, что цинк в высоких дозах вызывает металлический привкус, сухость во рту и желудочно-кишечную непереносимость. Аскорбиновая кислота может вызывать желудочно-кишечную непереносимость, и в текущем исследовании значительно более высокая доля пациентов в подгруппах аскорбиновой кислоты сообщила о побочных эффектах, включая тошноту, диарею и спазмы желудка.

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Ранее "Телеграф" писал, что расстройства шизофренического спектра только повышают риск смерти при заболевании коронавирусом.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Исследование, Витамины, Коронавирус, Covid-19.
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