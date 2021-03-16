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Вторник, 16.03.2021
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Вакцину Moderna начали испытывать на детях: первые детали

Вакцину Moderna начали испытывать на детях: первые детали
Обновлено 21:06 Сегодня Телеграф

Компания-производитель вакцины от COVID-19 Moderna начала тестировать вакцину от коронавируса на детях в возрасте от полугода до 11 лет в Канаде и США.

Об этом руководство компании сообщило во вторник, 16 марта.

В клиническом испытании, получившем название KidCOVE, участвовали около 6750 детей.

Сам эксперимент разбит на две части. В первой - тестируются разные дозы вакцины на детях. Дети в возрасте от 6 месяцев до 1 года получат две дозы вакцины с интервалом примерно 28 дней на уровне 25, 50 или 100 мкг.

Дети в возрасте от 2 до 11 лет получат две дозы вакцины с интервалом примерно 28 дней при уровне 50 или 100 микрограммов.

Результаты этой части эксперимента будут использованы для определения того, какая доза оптимальная для ребенка, чтобы эффективно снизить вероятность заболевания COVID-19  и не навредить.

Что касается второй части эксперимента, то здесь будет проводится непоредственно сама вакцинация. В ней примут участие не только группа, которой поставят реальную вакцину, но и группа детей, которым будут давать  солевой раствор под видом лекарства от COVID-19. После второй инъекции за детьми будут наблюдать в течение 12 месяцев.

Как уточняют в руководстве Moderna, эти эксперименты необходимы, чтобы узнать, защищает ли вакцина детей от вируса, если они вступают в контакт с больным коронавирусом.

Ранее "Телеграф" сообщал, во сколько обойдется для украинцев вакцина Moderna.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская
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Все по теме:

Дети, Эксперименты, Вакцины, Коронавирус, Covid-19, Moderna, Модерна.
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