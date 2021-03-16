Вакцину Moderna начали испытывать на детях: первые детали

Компания-производитель вакцины от COVID-19 Moderna начала тестировать вакцину от коронавируса на детях в возрасте от полугода до 11 лет в Канаде и США.

Об этом руководство компании сообщило во вторник, 16 марта.

В клиническом испытании, получившем название KidCOVE, участвовали около 6750 детей.

Сам эксперимент разбит на две части. В первой - тестируются разные дозы вакцины на детях. Дети в возрасте от 6 месяцев до 1 года получат две дозы вакцины с интервалом примерно 28 дней на уровне 25, 50 или 100 мкг.

Дети в возрасте от 2 до 11 лет получат две дозы вакцины с интервалом примерно 28 дней при уровне 50 или 100 микрограммов.

Результаты этой части эксперимента будут использованы для определения того, какая доза оптимальная для ребенка, чтобы эффективно снизить вероятность заболевания COVID-19 и не навредить.

Что касается второй части эксперимента, то здесь будет проводится непоредственно сама вакцинация. В ней примут участие не только группа, которой поставят реальную вакцину, но и группа детей, которым будут давать солевой раствор под видом лекарства от COVID-19. После второй инъекции за детьми будут наблюдать в течение 12 месяцев.

Как уточняют в руководстве Moderna, эти эксперименты необходимы, чтобы узнать, защищает ли вакцина детей от вируса, если они вступают в контакт с больным коронавирусом.

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