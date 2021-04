NASA снова пишет историю: на Марсе готов подняться в небо первый управляемый вертолет (видео запуска)

На Марсе сработал первый вертолет американской компании NASA под названием "Ingenuity". В сети показали видео запуска аппарата.

Об этом 9 апреля сообщили в Твиттере NASA.

В компании сообщили, что вертолет немного раскачивался во время запуска и ему удалось разогнаться до 50 оборотов в минуту, готовясь к первому полету.

В свою очередь сам взлет планируется совершить 11 апреля, а подтверждение дойдет до Земли в ночь на 12 апреля.

Wiggle, wiggle, wiggle



With just a little bit of swing, the #MarsHelicopter has moved its blades & spun to 50 rpm in preparation for first flight! Takeoff is slated for April 11, with confirmation expected overnight into April 12 for us Earthlings. https://t.co/TNCdXWcKWE pic.twitter.com/EpDZymjP13