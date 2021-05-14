В ведущем медицинском журнале The Lancet разнесли путинскую вакцину от коронавируса

Группа эпидемиологов и биологов из разных стран подвергла серьёзным сомнениям имеющиеся данные о третьей фазе клинических испытаний российской вакцины от коронавируса Covid-19 "Sputnik V" (рус. "Спутник V", - ред. и сделанные по их итогам выводы об эффективности и безопасности.

Об этом они заявили в статье, опубликованной в ведущем медицинском журнале "The Lancet", пишет в пятницу, 14 мая, "Радио Свобода".

"У нас есть серьезные опасения по поводу доступности данных, на основании которых исследователи делают свои выводы. Исследователи заявляют, что данные не будут переданы до завершения испытания, и только после одобрения заинтересованных сторон, включая так называемый отдел безопасности. Обмен данными - один из краеугольных камней целостности исследований; он не должен быть условным и должен соответствовать принципам Честности", - говорится в открытом письме, обнародованном в The Lancet.

В нем учёные проанализировали опубликованные ранее в том же журнале данные об испытаниях российской вакцины. Её создатель - институт имени Гамалеи - на основании этих испытаний заявил, что эффективность "Спутника" превышает 91%.

"Публикация в ведущем медицинском журнале стала одним из аргументов, как для российских властей, так и для политиков из ряда стран мира, включая ЕС, чтобы заявлять о надёжности российского препарата. Контракты на его поставки заключены с десятками стран, хотя пока он, в отличие от шести других вакцин, официально не одобрен ВОЗ", - отмечает "Радио Свобода".

Авторы статьи, проанализировав аргументы разработчиков вакцины, пишут о множестве несоответствий в представленных данных, ряде необычных и подозрительных совпадений (в частности, вакцина, согласно официальным данным, показала почти одинаковую эффективность для всех возрастных категорий), отсутствии прозрачности при проведении третьей фазы испытаний и чётких правил её проведения.

Главный источник их опасений в том, что не был опубликован ряд данных об испытаниях, без которых объективно оценить их результаты невозможно.

Как пишет "Радио Свобода", разработчики вакцины в том же "The Lancet" ответили на письмо с критикой представленных данных. Они утверждают, что "безопасность и иммуногенность "Спутника V" подтверждены множеством исследований", в том числе в Аргентине, где ведётся массовая вакцинация препаратом.

Они также отвергают утверждения о том, что не представили нужные данные.

Как сообщалось, в России зарегистрировали новую вакцину от коронавируса под названием "Спутник Лайт", состоящую из одного компонента. При этом президент РФ Владимир Путин весьма неоднозначно ее прорекламировал.