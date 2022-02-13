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Покупка недвижимости в Украине может затянуться: в чем дело

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Фискалы будут проверять личные данные покупателей недвижимости Новость обновлена 13 февраля 2022, 09:42
Фискалы будут проверять личные данные покупателей недвижимости

Желающих приобрести жилье будет ждать дополнительная проверка от налоговой

Кроме существенного роста цен на квартиры желающих приобрести заветные квадратные метры в 2022 году ожидает еще одно препятствие — проверка от налоговой. Фискалы будут собирать личные данные налогоплательщиков, а это значит, что процесс приобретения недвижимости затянется.

Такие нововведения прописаны в совместном приказе Минюста и Минфина, передает "Телеграф".

Предполагается, что два ведомства начнут обмениваться информацией о налогоплательщиках при проведении государственной регистрации прав на недвижимое имущество. Это значит, что желающих приобрести помещение будут перед этим проверять.

Как пройдет процесс проверки?

Судя по тексту документа, нотариусы и государственные регистраторы на этапе принятия заявлений о регистрации недвижимости будут формировать запрос в налоговые органы. В этом запросе будут просить предоставить информацию о налогоплательщике, в частности ФИО, ИНН, в случае отсутствия ИНН — номер и серия паспорта. Налоговая, кроме этого, будет проверять, владеет ли покупатель другим недвижимым имуществом.

После подачи запроса на него обязательно должен прийти ответ от фискалов — его будут вносить в соответствующую электронную базу данных и только после этого нотариус или государственный регистратор сможет заключить сделку купли-продажи.

Процедура для желающих приобрести квадратные метры будет бесплатной, но будет занимать определенное время на обработку запроса.

Ранее "Телеграф" сообщал, что происходит на рынке недвижимости и каковы прогнозы на 2022 год.

Теги:
#Недвижимость #Проверка #Квартиры #Купля-продажа
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