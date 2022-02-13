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Купівля нерухомості в Україні може затягнутися: у чому справа

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Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Фіскали перевірятимуть особисті дані покупців нерухомості Новина оновлена 13 лютого 2022, 09:42
Фіскали перевірятимуть особисті дані покупців нерухомості

На охочих придбати житло чекатиме додаткова перевірка від податкової

Крім суттєвого зростання цін на квартири на охочих придбати заповітні квадратні метри у 2022 році очікує ще одна перешкода — перевірка від податкової. Фіскали збиратимуть особисті дані платників податків, а це означає що процес придбання нерухомості затягнеться.

Такі нововведення прописані у спільному наказі Мін’юсту та Мінфіну, передає "Телеграф".

Передбачається, що два відомства почнуть обмінюватися інформацією про платників податків під час проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно. Це означає, що охочих придбати приміщення перед цим перевірятимуть.

Як відбуватиметься процес перевірки?

Судячи з тексту документу, нотаріуси та державні реєстратори на етапі прийняття заяв про реєстрацію нерухомості будуть формувати запит у податкові органи. У цьому запиті проситимуть надати інформацію про платника податків, зокрема ПІБ, ІПН, у разі відсутності ІПН — номер та серія паспорта. Податкова, крім цього, перевірятиме, чи володіє покупець іншим нерухомим майном.

Після подачі запиту на нього обов’язково має прийти відповідь від фіскалів — її вноситимуть до відповідної електронної бази даних і лише після цього нотаріус або державний реєстратор зможе укласти угоду купівлі-продажу.

Процедура для охочих придбати квадратні метри буде безоплатною, але займатиме певний час на обробку запиту.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що відбувається на ринку нерухомості і які прогнози на 2022-й рік.

Теги:
#Нерухомість #Перевірка #Квартири #Купівля-продаж
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