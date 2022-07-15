Ивано-Франковск и Сумы: где сегодня выгоднее всего покупать жилье в Украине

С начала года средняя цена квадратного метра в Украине выросла на 1,5 тысячи гривен

В условиях продолжающейся российской агрессии против Украины рынок недвижимости замер, однако, несмотря на это, с начала года средняя цена 1 квадратного метра жилья в Украине выросла примерно на 8-11%.

По данным портала Olx.Недвижимость в сравнении с началом года стоимость квадратного метра на вторичном рынке выросла на 8%, а на первичке — на 11%. Так, если в январе средние цены на вторичке по Украине были на уровне 17 643 грн/м², то в июле эта сумма составляет уже 19 070 грн/м².

Если же вы планируете вкладывать деньги в квартиру в новостройке, средняя стоимость квадратного метра сейчас обойдется в 25 464 грн/м², а это на 2 500 грн больше, чем в начале года до войны.

Финальная цена квартиры зависит от многих факторов — локации, инфраструктуры, этажа, планировки, отделки и прочего. Так, например, в меблированном доме на вторичке средняя цена квадратного метра составляет 24 343 грн, в новостройке придется выложить почти вдвое больше — 44 779 грн.

Что касается отделки, то квадратный метр во вторичном жилищном фонде с евроремонтом обойдется в среднем в 27 000 грн, в квартире с косметическим ремонтом — 21 885 грн. Если же рассматривать первичный рынок, то стоимость квадратного метра в доме с евроремонтом обойдется в среднем в 36 373 грн, с косметическим ремонтом — в 26 691 грн, а под чистовую отделку — в 25 843 грн. Самым дорогим вариантом ремонта как для вторичного, так и первичного рынка жилья будет авторский проект — 36 549 грн/м² и 53 127 грн/м² соответственно.

В зависимости от этажности квадратный метр на первом-втором этажах на вторичке в среднем стоит 22 278 грн, а вот в новостройке ценник уже в 1,3 раза выше — 30 765 грн. Приблизительно такая же разница в цене и на квартиру на 3-8 этажах — 23 521 грн/м² и 30 565 грн/м² соответственно.

Покупать квартиру лучше в Сумах и Ивано-Франковске

Если сравнивать цены в регионах Украины, то самая выгодная средняя цена квадратного метра по состоянию на июль в новостройках Ивано-Франковской области — 17 834 гривны. Среди областей с доступными ценами также Хмельницкая (18 837 грн/м²) и Сумская (19 597 грн/м²). А вот самые высокие цены в Киевской (30 460 грн/м²), Львовской (33 589 грн/м²) и Днепропетровской (33 643 грн/м²) областях.

На вторичном рынке самая выгодная цена за квадратный метр в Сумской (13 002 грн/м²), Днепропетровской (16 358 грн/м²) и Ивано-Франковской области (16 411 грн/м²). Самое же дорогое жилье в Киевской (34 740 грн/м²), Львовской (27 463 грн/м²), Винницкой (24 753 грн/м²) и Черновицкой (24 605 грн/м²) областях.

Сами же застройщики надеются, что осенью удастся запустить механизм рассрочки, а риск разрушений жилья в ходе военных действий будет нивелирован новым законом. Все это может позволить уже осенью начаться строительному буму.