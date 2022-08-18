Минимум на треть: как рухнули цены на жилье в Украине

Рынок недвижимости бьет рекорды по падению цен

Российская агрессия привела к значительным изменениям на рынке недвижимости, так, число сделок упало в 6 раз, а цены в Киеве и других крупных городах, пострадавших от обстрелов российских оккупантов, цены снизились по меньшей мере на 30%.

При этом владельцы более дорогой недвижимости снизили цены на нее даже больше – на 50-55%. Об этом сообщает сайт OBOZREVATEL.

Из-за войны строительство жилья в Украине частично приостановилось. Из-за инфляции и девальвации материалы и работы резко подорожали, тогда как цены зафиксированы в договорах. Также на первоначальное жилье нет спроса. Инвестировать деньги в первичную недвижимость сейчас украинцы не готовы.

Также частично остановилось строительство. По данным ЛУН, в Киеве продолжают строительство всего 60% новостроек, в западных областях – 90% (высокий показатель), а в Одессе – 66%. Чаще возобновляют строительство на тех объектах, которые находятся на финальных этапах.

На одного покупателя, по словам риелторов, приходятся сейчас десятки квартир на рынке, а цены, которые можно увидеть на сайтах агентств недвижимости и в профильных порталах, реальной ситуации на рынке не соответствуют.

"Часто продавцы отказываются указывать "адекватные цены", а публикуют свои "хотелки", рассказывает риелтор Юлия Смирнова.

При этом, по ее словам, продавцы указывают стоимость недвижимости по меньшей мере на 30% (а иногда и 55%) меньше цен, которые можно было указать в январе, но спрос по сравнению с довоенным, упал не менее чем на 60-70%.

Тем временем Рада приняла закон, который должен дать толчок к возобновлению строительства.