Мінімум на третину: як впали ціни на житло в Україні

Ринок нерухомості б’є рекорди падіння цін

Російська агресія призвела до значних змін на ринку нерухомості, так, кількість угод впала в 6 разів, а ціни в Києві та інших великих містах, які постраждали від обстрілів російських окупантів, знизилися щонайменше на 30%.

При цьому власники дорожчої нерухомості знизили ціни на неї навіть більше – на 50-55%. Про це повідомляє сайт OBOZREVATEL.

Через війну будівництво житла в Україні частково призупинилося. Через інфляцію та девальвацію матеріали та роботи різко подорожчали, тоді як ціни зафіксовані в договорах. Також на первісне житло немає попиту. Інвестувати гроші у первинну нерухомість зараз українці не готові.

Також частково зупинилося будівництво. За даними ЛУН, у Києві продовжують будівництво лише 60% новобудов, у західних областях – 90% (високий показник), а в Одесі – 66%. Найчастіше відновлюють будівництво на об’єктах, які знаходяться на фінальних етапах.

На одного покупця, за словами ріелторів, припадають зараз десятки квартир на ринку, а ціни, які можна побачити на сайтах агентств нерухомості та у профільних порталах, реальної ситуації на ринку не відповідають.

"Часто продавці відмовляються вказувати "адекватні ціни", а публікують свої "хотілки", — розповідає ріелтор Юлія Смирнова.

При цьому, за її словами, продавці вказують вартість нерухомості щонайменше на 30% (а іноді й 55%) менше цін, які можна було вказати в січні, але попит порівняно з довоєнним впав не менш ніж на 60-70% .

Тим часом Рада ухвалила закон, який має дати поштовх до відновлення будівництва.