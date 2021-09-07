Укр

Стали известны новые детали смерти украинки в итальянском аэропорту

Автор
Г. Лубенец
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Автор
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Анна Бурак Новость обновлена 07 сентября 2021, 23:11
Анна Бурак

Анна Бурак работала сиделкой и была уважаемой в городе.

В Италии в аэропорту Неаполя умерла украинка Анна Бурак, которая планировала отправиться в Украину, чтобы через два года после предыдущего посещения родины повидаться с дочерью и внуком. После смерти неизвестные украли ее деньги и вещи.

Издание Italia2TV опубликовало некоторые детали о 60-летней женщине.

По их данным, женщина умерла вскоре после прибытия в аэропорт Каподичино, ей пытались оказать помощь сотрудники Красного Креста, однако это им не удалось.

Бурак проживала в городке Валло-ди-Диано, что в регионе Кампания, на протяжении более десяти лет. Она работала сиделкой в доме престарелых и сотрудничала с кооперативом "Искра", за это ее знали и любили в городе.

Перед возвращением в Украину, она пыталась перевести определенную сумму денег дочери, но когда это не удалось, решила привезти с собой. Деньги она положила во внутренний карман куртки, однако их украли в период между смертью и доставкой в морг.

Полиция Неаполя уже разыскивает злоумышленника, а к делу подключился украинский консул. Неравнодушные жители города уже начали сбор денег на помощь семье Анны Бурак.

Как сообщалось ранее, в Польше недавно погиб 26-летний выходец из Украины. Изначально силовики заявляли, что мужчина был пьян и агрессивно себя вел, но позже записи с камер наблюдение это опровергли.

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