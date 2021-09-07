Стали відомі нові деталі смерті українки в італійському аеропорту

Анна Бурак працювала доглядальницею і була шанованою в місті.

В Італії в аеропорту Неаполя померла українка Анна Бурак, яка планувала відправитися в Україну, щоб через два роки після попереднього відвідування батьківщини побачитися з дочкою і внуком. Після смерті невідомі вкрали її гроші та речі.

Видання Italia2TV опублікувало деякі деталі про 60-річну жінку.

За його даними, жінка померла незабаром після прибуття в аеропорт Каподічіно, їй намагалися надати допомогу співробітники Червоного Хреста, проте це їм не вдалося.

Бурак проживала в містечку Валло-ді-Діано, що в регіоні Кампанія, упродовж більш ніж десяти років. Вона працювала доглядальницею в будинку для літніх людей і співпрацювала з кооперативом "Іскра", за це її знали та любили в місті.

Перед поверненням в Україну, вона намагалася перевести певну суму грошей дочці, але коли це не вдалося, вирішила привезти з собою. Гроші вона поклала у внутрішню кишеню куртки, проте їх вкрали в період між смертю і доставленням в морг.

Поліція Неаполя вже розшукує зловмисника, а до справи під'єднався український консул. Небайдужі мешканці міста вже почали збір грошей на допомогу родині Анни Бурак.

Як повідомлялося раніше, в Польщі нещодавно загинув 26-річний виходець з України. Спочатку силовики заявляли, що чоловік був п’яний і агресивно поводився, але пізніше записи з камер спостереження це спростували.