Основной кандидат на пост канцлера Германии озвучил позицию по Украине
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Кандидат от СДПГ поддержал сохранение Украиной статуса транзитной страны.
В Германии в воскресенье, 26 сентября, завершились выборы в Бундестаг, по итогам которых победу одержала Социал-демократическая партия (СДПГ). Предположительно, именно ее представитель, Олаф Шольц, займет место федерального канцлера вместо Ангелы Меркель. После выборов он озвучил свою позицию по Украине и теме "Северного потока 2".
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
По его словам, даже после запуска российского газопровода, Украина должна оставаться страной, через которую проходит транзит природного газа в Европу.
"Украина должна оставаться транзитной страной", — сказал он журналистам в понедельник.
Он отметил, что важно учесть и исполнить все договоренности, которые были достигнуты бывшим канцлером Ангелой Меркель и президентом США Джо Байденом по газопроводу.
Тем самым кандидат на канцлерский пост еще раз озвучил позицию правительства Германии, которую ранее поддерживала его предшественница.
Как сообщалось ранее, на пост канцлера в настоящее время есть два основных претендента: Шольц от СДПГ и Армин Лашет от ХДС/ХСС. По мнению политического консультанта Тараса Березовца, Шольц для Украины является более выгодным кандидатом, но стоит понимать, что обе партии лояльно относятся к России.
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