Основной кандидат на пост канцлера Германии озвучил позицию по Украине

Кандидат от СДПГ поддержал сохранение Украиной статуса транзитной страны.

В Германии в воскресенье, 26 сентября, завершились выборы в Бундестаг, по итогам которых победу одержала Социал-демократическая партия (СДПГ). Предположительно, именно ее представитель, Олаф Шольц, займет место федерального канцлера вместо Ангелы Меркель. После выборов он озвучил свою позицию по Украине и теме "Северного потока 2".

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

По его словам, даже после запуска российского газопровода, Украина должна оставаться страной, через которую проходит транзит природного газа в Европу.

"Украина должна оставаться транзитной страной", — сказал он журналистам в понедельник.

Он отметил, что важно учесть и исполнить все договоренности, которые были достигнуты бывшим канцлером Ангелой Меркель и президентом США Джо Байденом по газопроводу.

Тем самым кандидат на канцлерский пост еще раз озвучил позицию правительства Германии, которую ранее поддерживала его предшественница.

Как сообщалось ранее, на пост канцлера в настоящее время есть два основных претендента: Шольц от СДПГ и Армин Лашет от ХДС/ХСС. По мнению политического консультанта Тараса Березовца, Шольц для Украины является более выгодным кандидатом, но стоит понимать, что обе партии лояльно относятся к России.