Укр

Основной кандидат на пост канцлера Германии озвучил позицию по Украине

Автор
Геннадий Лубенец
Дата публикации
Читати українською
Автор
447
Олаф Шольц
Олаф Шольц

Кандидат от СДПГ поддержал сохранение Украиной статуса транзитной страны.

В Германии в воскресенье, 26 сентября, завершились выборы в Бундестаг, по итогам которых победу одержала Социал-демократическая партия (СДПГ). Предположительно, именно ее представитель, Олаф Шольц, займет место федерального канцлера вместо Ангелы Меркель. После выборов он озвучил свою позицию по Украине и теме "Северного потока 2".

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

По его словам, даже после запуска российского газопровода, Украина должна оставаться страной, через которую проходит транзит природного газа в Европу.

"Украина должна оставаться транзитной страной", — сказал он журналистам в понедельник.

Он отметил, что важно учесть и исполнить все договоренности, которые были достигнуты бывшим канцлером Ангелой Меркель и президентом США Джо Байденом по газопроводу.

Тем самым кандидат на канцлерский пост еще раз озвучил позицию правительства Германии, которую ранее поддерживала его предшественница.

Как сообщалось ранее, на пост канцлера в настоящее время есть два основных претендента: Шольц от СДПГ и Армин Лашет от ХДС/ХСС. По мнению политического консультанта Тараса Березовца, Шольц для Украины является более выгодным кандидатом, но стоит понимать, что обе партии лояльно относятся к России.

Теги:
#Украина #Германия #Россия #Олаф Шольц #Северный поток-2
Как посчитать сколько надо зарабатывать чтобі иметь право на субсидию
Деньги
Осталось три дня: кто может успеть получить субсидию на услуги ЖКХ?
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Как посчитать сколько надо зарабатывать чтобі иметь право на субсидию
Осталось три дня: кто может успеть получить субсидию на услуги ЖКХ?
Дата публикации
Категория
Президент Украины Владимир Зеленский на форуме "Украина 30"
Форум Зеленского "Украина 30" заработал своим организаторам миллионы, а оплатили его олигархи — расследование СМИ
Дата публикации
Категория
Дельта-штамм отличается от первого варианта коронавируса
В Минздраве рассказали, как переносят "Дельту" вакцинированные и непривитые пациенты
Дата публикации
Категория
Усик спешит домой к семье
Усика в "Борисполе" встретили как Героя: эксклюзивные фото и видео
Дата публикации
Категория
Здание немецкого парламента
Итоги выборов в Германии: что важно понять Украине