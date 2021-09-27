Основний кандидат на пост канцлера Німеччини озвучив позицію по Україні

Кандидат від СДПН підтримав збереження Україною статусу транзитної країни.

У Німеччині в неділю, 26 вересня, завершилися вибори в Бундестаг, за підсумками яких перемогу здобула Соціал-демократична партія (СДПН). Імовірно, саме її представник, Олаф Шольц, займе місце федерального канцлера замість Ангели Меркель. Після виборів він озвучив свою позицію щодо України та теми "Північного потоку 2".

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

За його словами, навіть після запуску російського газопроводу, Україна повинна залишатися країною, через яку проходить транзит природного газу до Європи.

"Україна повинна залишатися транзитною країною", — сказав він журналістам в понеділок.

Він зазначив, що важливо врахувати та виконати всі домовленості, які були досягнуті колишнім канцлером Ангелою Меркель і президентом США Джо Байденом по газопроводу.

Тим самим кандидат на канцлерський пост ще раз озвучив позицію уряду Німеччини, яку раніше підтримувала його попередниця.

Як повідомлялося раніше, на посаду канцлера в цей час є два основні претенденти: Шольц від СДПН і Армін Лашет від ХДС/ХСС. На думку політичного консультанта Тараса Березовця, Шольц для України є більш вигідним кандидатом, але варто розуміти, що обидві партії лояльно ставляться до Росії.