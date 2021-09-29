Чудес не бывает: едва уцелевший дом на Канарах накрыла лава

Вулкан на Пальме продолжает извержение.

С 19 сентября на острове Пальма, что на Канарском архипелаге проходит извержение вулкана Тенегия. Накануне по всем мировым СМИ разлетелась новость о том, что массивные потоки лавы чудом обошли стороной виллу двух пенсионеров из Дании, однако, как теперь стало известно, беда пришла и в их дом.

Об этом информирует El Mundo.

Дом, принадлежавший пожилой паре Инге Бергедорф и Раньеру Коку, как и все остальные в этом районе, поглотила лава.

"Все разрушено", — поделился печальной новостью Кок.

Супруги проживают в Дании на полуострове Ютландия и не были на Пальме с начала пандемии, так что во время извержения они не пострадали. Однако, по словам Кока, они сейчас чувствуют себя разбитыми из-за потери дома на любимом острове.

"Это очень печально. Мы с Инге опустошены", — сказал он.

По его словам, они собирались посетить остров в октябре-ноябре, чтобы собрать виноград, но теперь у них это не получится.

После завершения извержения пенсионеры хотели бы отстроить дом на том же месте, однако скорее всего это им не удастся, поскольку залитая лавой местность на долгие годы останется выжженной пустошью.

Дом пенсионеров до того, как его разрушила лава

Супруги оказались не единственными, кто потерял жилище после начала извержения вулкана. Всего сообщалось о 656 разрушенных домах.

Как сообщалось ранее, лава вулкана во вторник вечером добралась до побережья и сорвалась со скалы в море. Теперь у побережья острова появилась новая пирамида высотой в 50 метров.