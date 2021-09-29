Чудес не буває: будинок, що ледь вцілів на Канарах накрило лавою

Вулкан на Пальмі продовжує виверження.

З 19 вересня на острові Пальма, що на Канарському архіпелазі проходить виверження вулкана Тенегія. Напередодні по всім світовим ЗМІ розлетілася новина про те, що масивні потоки лави дивом оминули віллу двох пенсіонерів з Данії, однак, як тепер стало відомо, біда прийшла і в їх будинок.

Про це інформує El Mundo.

Будинок, що належав літній парі Інге Бергедорф і Раньєру Коку, як і всі інші в цьому районі, поглинула лава.

"Все зруйновано", — поділився сумною новиною Кок.

Подружжя проживає в Данії на півострові Ютландія і не були на Пальмі з початку пандемії, так що під час виверження вони не постраждали. Однак, за словами Кока, вони зараз відчувають себе розбитими через втрату будинку на улюбленому острові.

"Це дуже сумно. Ми з Інге спустошені", — сказав він.

За його словами, вони збиралися відвідати острів в жовтні-листопаді, щоб зібрати виноград, але тепер у них це не вийде.

Після завершення виверження пенсіонери хотіли б відбудувати будинок на тому ж місці, однак швидше за все це їм не вдасться, оскільки залита лавою місцевість на довгі роки залишиться випаленою пустелею.

Будинок пенсіонерів до того, як його зруйнувала лава

Подружжя виявилися не єдиними, хто втратив житло після початку виверження вулкана. Всього повідомлялося про 656 зруйнованих будинків.

Як повідомлялося раніше, лава вулкана у вівторок ввечері дісталася до узбережжя і зірвалася зі скелі в море. Тепер біля узбережжя острова з’явилася нова піраміда заввишки в 50 метрів.