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Лава дивом обійшла обійстя 80-річної пари під час виверження вулкану на Канарах (фото)

Автор
Іванка Гамчук
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Лава не зачепила самотнє обійстя
Лава не зачепила самотнє обійстя

У будинку жили 80-річні чоловік та дружина з Данії.

На Канарах на острові Ла-Пальма 19 вересня відбулося виверження вулкану. Вогняна лава досягла житлових будинків, проте дивом обійшла обійстя пари похилого віку — будинок так і залишився неушкодженим.

Про це в пʼятницю, 24 вересня, повідомляє "360tv".

Незрозумілим чином лава не зачепила невеличку ділянку землі, на якій стояла вілла 80-річних чоловіка та дружини, котрі родом з Данії. 

Поблизу будинку не було ніяких інших споруд, проте й цій вдалося залишитися неушкодженою. 

Дивом вцілілий від лави будинок на Канарах
Дивом вцілілий від лави будинок на Канарах

Власники вілли поселилися там ще на початку пандемії у 2020 році. Можна припускати, що таким чином вони намагалися якомога менше контактувати з іншими людьми. Перед виверженням вулкану жителів місцевих районів евакуювали задля їхньої безпеки. Тому на момент, коли лава ледь не досягла одинокого будиночка, там все одно нікого не було.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що перед виверженням вулкану на Канарах також трапився потужний землетрус.

Нагадуємо, що наприкінці серпня на Камчатці в Росії прокинувся вулкан Шивелуч, проте туристи попри небезпеку все одно їхали подивитися на нього.

Теги:
#Вулкани #Канари #Виверження
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