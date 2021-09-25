Укр

Лава чудом обошла двор 80-летней пары во время извержения вулкана на Канарах (фото)

Автор
Иванка Гамчук
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Автор
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Лава не задела одинокий двор
Лава не задела одинокий двор

В доме жили 80-летние супруги из Дании.

На Канарах на острове Ла-Пальма 19 сентября состоялось извержение вулкана. Огненная лава достигла жилых домов, однако чудом обошла двор пары преклонного возраста — он так и остался невредимым.

Об этом в пятницу, 24 сентября, сообщает "360tv".

Непонятным образом лава не задела небольшой участок земли, на которой стояла вилла 80-летних супругов. Они родом из Дании.

Возле дома не было никаких других сооружений, но и этому удалось остаться невредимым.

Чудом уцелевший от лавы дом на Канарах
Чудом уцелевший от лавы дом на Канарах

Владельцы виллы поселились там еще в начале пандемии в 2020 году. Можно предполагать, что таким образом они старались как можно меньше контактировать с другими людьми. Перед извержением вулкана жителей местных районов эвакуировали ради их безопасности. Поэтому на момент, когда лава едва не достигла одинокого домика, там все равно никого не было.

Ранее "Телеграф" сообщал, что перед извержением вулкана на Канарах также случилось мощное землетрясение.

Напоминаем, что в конце августа на Камчатке в России проснулся вулкан Шивелуч, однако туристы несмотря на опасность все равно ехали посмотреть на него.

Теги:
#Вулканы #Канары #Извержения
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