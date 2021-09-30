Укр

"Угроза демократическому порядку и безопасности": в Латвии намерены запретить "георгиевские ленточки"

Автор
Татьяна Гулеватая
Дата публикации
Читати українською
Автор
8
Сейм Латвии Новость обновлена 30 сентября 2021, 20:07
Сейм Латвии

Скорее всего, что после третьего чтения закон примут окончательно.

Депутаты латвийского Сейма поддержали во втором чтении запрет об использовании георгиевских ленточек во время публичных мероприятий.

Как сообщает издание Delfi, законопроект должен пройти еще третье чтение.

В Комиссии Сейма по правам человека отметили, что к этим законопроектам не было подано ни одной поправки, и это позволяет предположить, что запрет будет утвержден и в окончательном третьем чтении.

Если это произойдет, то в стране нельзя будет использовать георгиевскую ленту в ходе публичных мероприятий — как развлекательных, так и праздничных, а также на собраниях, шествиях и пикетах.

По словам председателя Комиссии Артусса Кайминьшу, с учетом российской экспансии в Украине у Латвии есть основания считать достаточной угрозу демократическому порядку и безопасности.

Кроме того, запрещая георгиевские ленточки, ограничиваются проявления тоталитарной идеологии.

Следует также напомнить, что в феврале Латвия запретила еще ряд российских телеканалов.

Теги:
#Латвия #Георгиевская лента
Сергей Притула
Политика
Партия Притулы: с кем и за чьи деньги шоумен возвращается в политику
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Сергей Притула
Партия Притулы: с кем и за чьи деньги шоумен возвращается в политику
Дата публикации
Категория
Украинским пенсионерам обещают минималку в 3 тысячи гривен
В 2022-м минимальная пенсия в Украине доберется до 3000 грн: кому светит повышение
Дата публикации
Категория
Дмитрий Разумков
Наступление на Разумкова началось: "Слуга народа" запросила подписные листы для снятия спикера Рады
Дата публикации
Категория
Фоторепортажи сентября
Победа Усика, стычки под Радой и закон об олигархах: сентябрь глазами "Телеграфа" (фоторепортаж)
Дата публикации
Категория
В октябре ожидается рост тарифов
Рост тарифов, осенний призыв и штрафы на дорогах – что изменится в Украине с 1 октября