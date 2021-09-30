"Угроза демократическому порядку и безопасности": в Латвии намерены запретить "георгиевские ленточки"

Скорее всего, что после третьего чтения закон примут окончательно.

Депутаты латвийского Сейма поддержали во втором чтении запрет об использовании георгиевских ленточек во время публичных мероприятий.

Как сообщает издание Delfi, законопроект должен пройти еще третье чтение.

В Комиссии Сейма по правам человека отметили, что к этим законопроектам не было подано ни одной поправки, и это позволяет предположить, что запрет будет утвержден и в окончательном третьем чтении.

Если это произойдет, то в стране нельзя будет использовать георгиевскую ленту в ходе публичных мероприятий — как развлекательных, так и праздничных, а также на собраниях, шествиях и пикетах.

По словам председателя Комиссии Артусса Кайминьшу, с учетом российской экспансии в Украине у Латвии есть основания считать достаточной угрозу демократическому порядку и безопасности.

Кроме того, запрещая георгиевские ленточки, ограничиваются проявления тоталитарной идеологии.

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Следует также напомнить, что в феврале Латвия запретила еще ряд российских телеканалов.