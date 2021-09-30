"Загроза демократичному порядку та безпеці": в Латвії мають намір заборонити "георгіївські стрічки"

Швидше за все, що після третього читання закон приймуть остаточно.

Депутати латвійського Сейму підтримали у другому читанні заборону про використання георгіївських стрічок під час публічних заходів.

Як повідомляє видання Delfi, законопроект повинен пройти ще третє читання.

У Комісії Сейму з прав людини зазначили, що до цих законопроектів не було подано жодної поправки, і це дозволяє припустити, що заборона буде затверджена і в остаточному третьому читанні.

Якщо це станеться, то в країні не можна буде використовувати георгіївську стрічку в ході публічних заходів — як розважальних, так і святкових, а також на зборах, ходах і пікетах.

За словами голови Комісії Артусса Кайміньшу, з урахуванням російської експансії в Україні у Латвії є підстави вважати достатньою загрозу демократичному порядку і безпеці.

Крім того, забороняючи георгіївські стрічки, обмежуються прояви тоталітарної ідеології.

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Слід також нагадати, що в лютому Латвія заборонила ще ряд російських телеканалів.