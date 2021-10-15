Укр

Депутата зарезали в церкви в Великобритании: подробности убийства

Автор
Галина Михайлова
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Нападение произошло в методистской церкви Белфэрс. Новость обновлена 15 октября 2021, 22:22
Нападение произошло в методистской церкви Белфэрс.

Погибшему было 69 лет.

Британский депутат от Консервативной партии сэр Дэвид Амесс погиб от нескольких ударов ножом в пятницу, 15 октября, когда он встречался с избирателями. Его атаковали в церкви.

Об этом сообщает ВВС.

Подозреваемого в нападении задержали, это 25-летний мужчина. Также найдено оружие. Мотивы нападавшего неизвестны. Нападение произошло в Эссексе в городке Ли-он-Си в методистской церкви. Когда прибыли медики сэр Амесс был еще жив, но спасти его не удалось.

Депутат известен тем, что поддерживал выход Великобритании из Евросоюза, а также длительной политической карьерой — он впервые стал депутатом в 1983 году. У политика остались пятеро детей.

В своей политической деятельности он, кроме прочего выступал против абортов и как защитник животных.

В столице страны после убийства депутата приспустили флаги на официальных зданиях.

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине умер народный депутат Антон Поляков — накануне смерти он опубликовал ряд постов про своих коллег и хейтеров. После его смерти также стали известны детали личной жизни — вероятный роман с коллегой Анной Скороход.

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#Великобритания #Убийство #Депутат
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