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Депутата зарізали в церкви в Великобританії: подробиці вбивства

Автор
Галина Михайлова
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Напад стався в методистської церкви Белферс.
Напад стався в методистської церкви Белферс.

Загиблому було 69 років.

Британський депутат від Консервативної партії сер Девід Амесс загинув від кількох ударів ножем в п’ятницю, 15 жовтня, коли він зустрічався з виборцями. Його атакували в церкві.

Про це повідомляє ВВС.

Підозрюваного в нападі затримали, це 25-річний чоловік. Також знайдена зброя. Мотиви нападника невідомі. Напад стався в Ессексі в містечку Лі-он-Сі в методистській церкві. Коли прибули медики сер Амесс був ще живий, але врятувати його не вдалося.

Депутат відомий тим, що підтримував вихід Великобританії з Євросоюзу, а також тривалою політичною кар’єрою — він вперше став депутатом в 1983 році. У політика залишилися п’ятеро дітей.

У своїй політичній діяльності він, крім іншого виступав проти абортів і як захисник тварин.

У столиці країни після вбивства депутата приспустили прапори на офіційних будівлях.

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні помер народний депутат Антон Поляков — напередодні смерті він опублікував ряд постів про своїх колег і хейтерів. Після його смерті також стали відомі деталі особистого життя — ймовірний роман з колегою Анною Скороход.

Теги:
#Велика Британія #Вбивство #Депутат
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