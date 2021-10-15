Депутата зарізали в церкви в Великобританії: подробиці вбивства
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Загиблому було 69 років.
Британський депутат від Консервативної партії сер Девід Амесс загинув від кількох ударів ножем в п’ятницю, 15 жовтня, коли він зустрічався з виборцями. Його атакували в церкві.
Про це повідомляє ВВС.
Підозрюваного в нападі затримали, це 25-річний чоловік. Також знайдена зброя. Мотиви нападника невідомі. Напад стався в Ессексі в містечку Лі-он-Сі в методистській церкві. Коли прибули медики сер Амесс був ще живий, але врятувати його не вдалося.
Депутат відомий тим, що підтримував вихід Великобританії з Євросоюзу, а також тривалою політичною кар’єрою — він вперше став депутатом в 1983 році. У політика залишилися п’ятеро дітей.
У своїй політичній діяльності він, крім іншого виступав проти абортів і як захисник тварин.
У столиці країни після вбивства депутата приспустили прапори на офіційних будівлях.
Раніше "Телеграф" писав, що в Україні помер народний депутат Антон Поляков — напередодні смерті він опублікував ряд постів про своїх колег і хейтерів. Після його смерті також стали відомі деталі особистого життя — ймовірний роман з колегою Анною Скороход.
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