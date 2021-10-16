Завораживающее видео текущих лавовых "рек" на острове Пальма

Извержение на острове Ла Пальма окрестили "лавовым цунами"

В сеть попало новое видео масштабного извержения вулкана Кумбре-Вьеха на испанском острове Ла Пальма, часть которого оказалась "погребена" под тоннами вулканического пепла.

По информации сайта ABC, люди окрестили стихию "лавовым цунами" и "рекой", которая уже движется к океану. По информации экспертов, если лава соприкоснется с водой, в атмосферу могут попасть токсичные вещества. Кроме того, как сообщают СМИ, Кумбре-Вьеха уже начал извергать породы, возраст который превышает более 2 миллионов лет. Они были на дне морском задолго до того, как вообще образовался остров Ла Пальма.

Отметим, что остров Пальма (или Ла-Пальма) входит в Канарский архипелаг и провинцию Санта-Крус-де-Тенерифе. Площадь острова составляет 708,32 "квадратов", а население — более 87 тысяч человек. В последний раз подобное извержение происходило здесь ровно 50 лет назад.

Извержение здесь началось 19 сентября и будет продолжаться минимум три месяца. С острова уже эвакуировали более 7000 человек.

Ранее мы опубликовали видео последствий вулкана Кумбре-Вьеха на Канарских островах.