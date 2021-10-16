Відео лавових "річок" на острові Пальма, що заворожують

Виверження на острові Ла Пальма охрестили "лавовим цунамі"

У мережу потрапило нове відео масштабного виверження вулкана Кумбре-Вʼєха на іспанському острові Ла Пальма, частина якого "похована" під тоннами вулканічного попелу.

За інформацією сайту ABC, люди охрестили стихію "лавовим цунамі" і "річкою", яка вже рухається до океану. За інформацією експертів, якщо лава стикнеться з водою, в атмосферу можуть потрапити токсичні речовини. Крім того, як повідомляють ЗМІ, Кумбре-Вʼєха вже почав вивергати породи, вік який перевищує більше 2 мільйонів років. Вони були на дні морському задовго до того, коли взагалі утворився острів Ла Пальма.

Відзначимо, що острів Пальма (або Ла-Пальма) входить в Канарський архіпелаг і провінцію Санта-Крус-де-Тенеріфе. Площа острова становить 708,32 "квадратів", а населення — понад 87 тисяч осіб. В останній раз подібне виверження відбувалося тут рівно 50 років тому.

Виверження тут почалося 19 вересня і триватиме мінімум три місяці. З острова вже евакуювала понад 7000 чоловік.

Раніше ми опублікували відео наслідків вулкана Кумбре-Вʼєха на Канарських островах.