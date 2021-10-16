Рус

Відео лавових "річок" на острові Пальма, що заворожують

Автор
Олена Волкова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
12
З іспанського острова вже евакуювали понад 7000 людей
З іспанського острова вже евакуювали понад 7000 людей

Виверження на острові Ла Пальма охрестили "лавовим цунамі"

У мережу потрапило нове відео масштабного виверження вулкана Кумбре-Вʼєха на іспанському острові Ла Пальма, частина якого "похована" під тоннами вулканічного попелу.

За інформацією сайту ABC, люди охрестили стихію "лавовим цунамі" і "річкою", яка вже рухається до океану. За інформацією експертів, якщо лава стикнеться з водою, в атмосферу можуть потрапити токсичні речовини. Крім того, як повідомляють ЗМІ, Кумбре-Вʼєха вже почав вивергати породи, вік який перевищує більше 2 мільйонів років. Вони були на дні морському задовго до того, коли взагалі утворився острів Ла Пальма.

Відзначимо, що острів Пальма (або Ла-Пальма) входить в Канарський архіпелаг і провінцію Санта-Крус-де-Тенеріфе. Площа острова становить 708,32 "квадратів", а населення — понад 87 тисяч осіб. В останній раз подібне виверження відбувалося тут рівно 50 років тому.

Виверження тут почалося 19 вересня і триватиме мінімум три місяці. З острова вже евакуювала понад 7000 чоловік.

Раніше ми опублікували відео наслідків вулкана Кумбре-Вʼєха на Канарських островах.

Теги:
#Іспанія #Виверження вулкана #Вулкан #Лава
Олексій Данілов
Україна
РНБО ввів санкції проти 237 осіб і однієї компанії: кого вони торкнуться
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Олексій Данілов
РНБО ввів санкції проти 237 осіб і однієї компанії: кого вони торкнуться
Дата публікації
Категорія
Масковий режим в громадських місцях — обов’язковий.
У "червону зону" з понеділка увійдуть 5 областей
Дата публікації
Категорія
Смерть Антона Полякова може мати політичну причину
Смерть Антона Полякова: чи є тут слід Банкової
Дата публікації
Категорія
Для того, щоб оформити безліміт на отримання і відправку грошей, потрібно зателефонувати за номером 3700
"ПриватБанк" обмежив кількість переказів з карти на карту
Дата публікації
Категорія
Черга на вакцинацію в Києві.
Оновлять списки: МОЗ розширить перелік людей, які підпадають під обов’язкову вакцинацію