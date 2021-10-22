Польшу накрыли ураганы: непогода унесла жизни украинца и трех поляков (видео)
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Больше всего от ураганов пострадал юго-запад Польши
Предыдущие сутки для соседней Польши оказались очень сложными из-за сильных ураганов. Порывы ветра в стране достигали 100 км/час, а жертвами стихии стали четыре человека — в их числе гражданин Украины.
Об этом в четверг, 21 октября, сообщил TVP3.
Больше всего стихия бушевала в Нижнесилезском воеводстве, на юго-западе Польши. Именно здесь произошли все четыре летальных исхода.
Сообщается, что первый летальных случай, спровоцированный ураганом, произошел недалеко от города Свидник. Порывом ветра в ров перебросило автомобиль, которым управлял 43-летний украинец. Мужчина погиб на месте.
А в населенном пункте Сехнице ураган снес стену недостроенного здания, в результате чего погиб 55-летний мужчина.
Во Вроцлаве шквалы ветра свалили дерево, которое приземлилось на автомобиль с двумя людьми в салоне. К сожалению, они также погибли.
Как сообщили в Государственной пожарной службе Польши, из-за урагана в стране травмы получили еще 13 человек, в числе которых пятеро спасателей. Граждане травмировались преимущественно во время аварий, когда на дороги падали деревья и ветки.
За день спасатели Польши выезжали на вызовы почти 10 тысяч раз. На местах приходилось устранять последствия стихии, а также помогать с поврежденными крышами зданий.
Как сообщал "Телеграф" ранее, минувшие сутки выдалась сложными по погодным условиям и в Украине. Так, в Одессе шквалы ветра срывали вывески магазинов. А Кривой Рог накрыла пылевая буря.
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